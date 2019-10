Drei Tage Vollsperrung: Am 4. November geht’s los

Zecherin

Jetzt kommt’s hart: Die Zecheriner Brücke auf der B 110 wird vom 4. November 0 Uhr bis zum 6. November 24 Uhr für drei Tage voll gesperrt. Grund ist der notwendige Austausch der Hubzylinder an der Brücke, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bauwerks weiter zu gewährleisten.

Die Bauarbeiten sind nur unter Vollsperrung der Brücke bzw. Bundesstraße B 110 zu realisieren. Für die Bewohner im südlichen Teil der Insel Usedom und all jene, die berufsbedingt über die B 110 auf die Insel pendeln, gibt es in dieser Zeit große Einschränkungen und riesige Umwege. Denn auf die Insel gelangt man in dieser Zeit nur über die B 111. Das zuständige Straßenbauamt Neustrelitz hat die Umleitungsstrecke umfänglich ausgeschildert.

Vorbereitung beginnt ab 28. Oktober

Die vorbereitenden Maßnahmen für den Austausch der Hubzylinder beginnen Ende Oktober. Ab 28. Oktober (44. KW) finden vorbereitende Maßnahmen statt. Eine Klappenöffnung ist dann nicht möglich, sodass es ab diesem Datum zu Einschränkungen für den Schiffsverkehr kommt. Der Austausch der Hubzylinder selbst erfolgt von Montag, 4. November, 0 Uhr bis Mittwoch, 6. November, 24 Uhr. Im Anschluss finden bis zum 10. November Restarbeiten statt. Ab 11. November kann das Klappenteil der Zecheriner Brücke wieder regulär geöffnet werden.

„Der gewählte Zeitraum für die Arbeiten und die Sperrungen wurde bewusst außerhalb der Herbstferien und Feiertage gewählt. Durch die Arbeiten sollen die regulären und die touristischen Verkehre so gering wie möglich eingeschränkt werden“, heißt es vom Straßenbauamt Neustrelitz. Zur Terminfindung wurden sämtliche Träger öffentlicher Belange einbezogen. Ebenso fanden Gespräche mit Vertretern von Dehoga und der Tourismusverbände der Region statt.

Schülerverkehr ist abgesichert

Besonders umfangreich und zeitaufwendig waren die Abstimmungen zur Absicherung des öffentlichen und des Schülerverkehrs. Dafür wird eine Fährverbindung zwischen Kamp und Karnin eingerichtet. Shuttlebusse befördern die Schüler/Fahrgäste von Anklam nach Kamp bzw. von Usedom Stadt nach Karnin und umgekehrt. Möglich ist auch ein individueller Schülerverkehr mit Taxis.

Die Fähre zwischen Kamp und Karnin wird von der Oderhaff Reederei Peters bedient. Wichtig: Fahrradmitnahme ist auf der Fähre möglich. Aber in den Shuttlebussen gibt es keinen Platz für Fahrräder. Schulbegleiter werden für die Fähren um 6.30 und 13.20 Uhr gestellt.

Die Anklamer Verkehrsgesellschaft stellt die Busse von Anklam nach Kamp. Die Schüler werden um 12.50 direkt von den Schulen abgeholt und zum Anleger in Kamp gefahren. Die Abfahrtszeiten sind so gelegt, dass die Schüler die Anschlussbusse auf der Insel Usedom erreichen. An den Haltestellen hängen Sonderfahrpläne aus. Die Usedomer Bäderbahn bedient den Shuttlebus Usedom Stadt – Karnin. Auch hier hängen Sonderfahrpläne an den Haltestellen.

Schüler der Förderschule in Zirchow werden vom Festland per Taxi über Wolgast befördert. Die Beförderung der Schüler mit Taxi von der Insel Usedom erfolgt zu den Fähranlegern, dort werden die Schüler, falls erforderlich, an die Schulbegleiter übergeben. In Kamp werden die Schüler dann von einem zweiten Taxiunternehmen übernommen und zur Schule befördert. Fahrroute und Fahrtzeiten sind auf den örtlichen Bedarf der Schüler abgestimmt, die rechtzeitige Ankunft an der jeweiligen Schule wird sichergestellt. Die Eltern der betroffenen Schüler erhalten durch den Landkreis einen Elternbrief mit allen Informationen.

Autos müssen alle über die B 111 in Wolgast fahren

Fähre und Shuttleverkehr sind kostenfrei. Die Parkmöglichkeiten in Usedom Stadt und Karnin sind eingeschränkt, die Zufahrt nach Kamp ist nur Anwohnern erlaubt. Erschwerend kommt während der Vollsperrung der Zecheriner Brücke hinzu, dass die Kreisstraße 46 von Karnin bis Wilhelmsfelde voll gesperrt ist. Auf den Kreisstraßen 48/49 kann es ebenfalls zu Behinderungen kommen, da dort die Erdtransporte für den Deich Polder Gnevezin erfolgen.

Der gesamte andere Fahrzeugverkehr wird weiträumig über die B 111 ( Zinnowitz, Wolgast) und die B 109 ( Karlsburg, Ziethen) umgeleitet.

Der Einbau der neuen Hubzylinder kostet insgesamt 630 000 Euro. Allerdings: Die Kosten für die Absicherung des öffentlichen Nah- sowie des Schülerverkehrs sind darin nicht enthalten.

