Bauarbeiten: Zecheriner Brücke ab Montag drei Tage voll gesperrt

Usedom

Die Zecheriner Brücke auf der B 110 wird von Montag, dem 4. November, 0 Uhr bis Mittwoch, den 6. November, 24 Uhr für drei Tage voll gesperrt. Grund ist der notwendige Austausch der Hubzylinder an der Brücke, um Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bauwerks weiter zu gewährleisten.

Große Einschränkungen für Urlauber und Pendler

Für die Bewohner im südlichen Teil der Insel Usedom und all jene, die berufsbedingt über die B 110 auf die Insel pendeln, gibt es in dieser Zeit große Einschränkungen und riesige Umwege. Auf die Insel gelangt man in dieser Zeit mit dem Auto nur über die B 111 in Wolgast. Das zuständige Straßenbauamt Neustrelitz hat die Umleitungsstrecke umfänglich ausgeschildert.

Fährverbindung zur Insel wird eingerichtet

Zur Absicherung des öffentlichen und des Schülerverkehrs wird eine Fährverbindung zwischen Kamp und Karnin eingerichtet. Shuttlebusse befördern die Schüler/Fahrgäste von Anklam nach Kamp bzw. von Usedom Stadt nach Karnin und umgekehrt. In den Bussen können keine Fahrräder mitgenommen werden. Möglich ist auch ein individueller Schülerverkehr mit Taxis. An den Haltestellen hängen Sonderfahrpläne aus. Fahrtrouten und Fahrtzeiten sind auf den örtlichen Bedarf der Schüler abgestimmt, die rechtzeitige Ankunft an der jeweiligen Schule wird sichergestellt. Fähre und Shuttleverkehr sind kostenfrei.

Kaum Parkplätze in Usedom Stadt und Karnin

Die Parkmöglichkeiten in Usedom Stadt und Karnin sind eingeschränkt, die Zufahrt nach Kamp ist nur Anwohnern erlaubt. Erschwerend kommt während der Vollsperrung der Zecheriner Brücke hinzu, dass die Kreisstraße 46 von Karnin bis Wilhelmsfelde voll gesperrt ist. Auf den Kreisstraßen 48/49 kann es ebenfalls zu Behinderungen kommen, da dort die Erdtransporte für den Deich Polder Gnevezin erfolgen.

Mehr zum Thema:

Drei Tage Vollsperrung der Zecheriner Brücke auf Usedom: Am 4. November geht’s los

Nächstes Stau-Chaos auf Usedom: Wolgaster Peenebrücke wird 2020 saniert

Von Cornelia Meerkatz