Vollsperrung ab 21. April: Kreisstraße zwischen Voddow und Rubenow Ausbau wird erneuert

Rubenow

Endlich: Der letzte, noch unsanierte Abschnitt der Kreisstraße 22 zwischen Groß Ernsthof und Brünzow soll instandgesetzt werden. Der Landkreis gab am Donnerstag bekannt, dass die Arbeiten im Rahmen der Straßenerhaltung am 21. April beginnen. Die K 22 ist die meistbefahrene Kreisstraße in Vorpommern-Greifswald. An die 6000 Autos fahren hier täglich entlang.

Gebaut wird auf dem 2,4 Kilometer langen Abschnitt von Voddow Am Teich bis Rubenow-Ausbau. Bis Rubenow Ausbau wurde die Oberfläche aus Richtung Brünzow bereits 2011 saniert. Vor zwei Jahren wurde dann auf dem Abschnitt von Groß Ernsthof bis Voddow die Fahrbahn erneuert.

Straße in der Ortslage Rubenow wird nicht erneuert

Nicht gebaut wird im Bereich der Ortsdurchfahrt Rubenow. Laut Landkreis gibt es dafür einen triftigen Grund: Die Erneuerung der Fahrbahn außerhalb der Ortslage ist in einfacherer Ausführung und mit weniger zeitlichem Aufwand in der Vorbereitung machbar. Innerhalb der Ortslage sind die Voruntersuchungen und Planungen wesentlich umfangreicher und es sind mehr Belange anderer Träger zu berücksichtigen. Durch die Trennung kann die Sanierung außerhalb der Ortslage nun schnell erfolgen.

Ziel der Fahrbahninstandsetzung ist es, einen tragfähigen Deckenaufbau mit einer gleichmäßigen und ebenen Oberfläche herzustellen. Aus diesem Grund wird der Asphalt abgefräst und eine Asphalttragschicht von bis zu zehn Zentimetern sowie eine Asphaltdeckschicht von vier Zentimetern eingebaut. Zudem müssen die Entwässerungsgräben in Teilen erneuert werden. Die Bankette werden an die neuen Fahrbahnhöhen profilgerecht angeglichen und eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Vollsperrung während der Bauarbeiten

Die Arbeiten werden am 21. April beginnen und sollen innerhalb von sechs Wochen bis Ende Mai abgeschlossen sein. „Die Baumaßnahme muss unter Vollsperrung ausgeführt werden. Eine entsprechende Umleitung wird für die Zeit der Baumaßnahme ausgeschildert“, sagt Landkreissprecher Achim Froitzheim. Die Schülerbeförderung, der Rettungsdienst und die Feuerwehr werden über die Baustelle geleitet.

Für alle anderen Fahrzeuge ergibt sich während der Vollsperrung eine Umleitung. Um Richtung Brünzow/Greifswald zu kommen, muss die Landesstraße 262 über Kröslin, Freest, Spandowerhagen und Lubmin genutzt werden. Möglich ist auch die Fahrt auf der B 111 von Wolgast aus bis zum Abzweig Pritzier und von dort auf der L 26 über Katzow nach Kemnitz. Von dort geht es sowohl in Richtung Brünzow/Lubmin als auch in Richtung Greifswald.

Die Arbeiten werden von der Neubrandenburger Niederlassung der Eurovia VBU ausgeführt. Die Baufirma hatte bereits den Auftrag für den zweiten Abschnitt vor zwei Jahren erhalten und sehr gute Arbeit abgeliefert.

Von Cornelia Meerkatz