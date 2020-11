Stralsund/Kummerow

Autofahrer müssen in den nächsten Wochen größere Umwege und entsprechend mehr Zeit einplanen, wenn sie Richtung Rostock oder Darß unterwegs sind. Denn auf der Bundesstraße 105 beginnen umfangreiche Straßenbauarbeiten, die eine Vollsperrung nach sich ziehen. Der Startschuss fällt schon am Montag. Für rund eine Million Euro wird auf dem Abschnitt zwischen Kummerow und Stralsund die Fahrbahndecke erneuert.

Bundesstraße seit den 90er-Jahren nur geflickt

„Die Arbeiten erfolgen planmäßig. Die Fahrbahn ist vielfach geflickt und ist aufgrund ihres schlechten Zustandes instandsetzungsbedürftig. Sie wurde schon Anfang der 90er-Jahre ausgebaut“, erklärt Manfred Borowy. Der Bau-Dezernent im Straßenbauamt Stralsund spricht von einer neuen Deckschicht. „In einigen Bereichen wird auch eine Binderschicht aufgebracht, Nebenanlagen werden verbessert.“

Erster Abschnitt: Kummerow bis Martensdorf

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Los geht es am 9. November mit dem Bereich von Kummerow (Dorfeinfahrt, also aus Richtung Rostock hinter der Brücke) bis zur Kreuzung in Martensdorf. Die Asphaltierung, die unter Vollsperrung erfolgt, soll bis zum 20. November dauern. Die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes ist für den 27. November geplant.

„Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir die Maßnahme zügig durchziehen können. Das Gute: Die Baufirmen stehen bereit, auch wenn das manchmal schwierig ist, denn im Moment laufen viele Projekte gleichzeitig. Das wäre wegen der Touristenströme, die wir zuletzt hatten, aber gar nicht anders möglich gewesen“, sagt der Bau-Dezernent im OZ-Gespräch.

Zweiter Abschnitt bis Stralsund

Sollte es das Wetter weiter gut meinen, könnte gleich der zweite Abschnitt hinterher geschoben werden. „Es muss trocken sein, und es darf nicht kälter als fünf Grad sein“, so der Mann aus dem Straßenbauamt, das die Sanierung der B 105 im Auftrag des Bundes durchführt. Manfred Borowy macht kein Geheimnis daraus, dass die Firmen von so einem späten Baubeginn nicht begeistert sind. „Das Wetter ist einfach oft zu unbeständig. Und wir haben im Herbst das ganze Laub, was ja weg muss vor dem Asphaltieren...“

Maßnahme wahrscheinlich erst im April 2021 beendet

Milde Dezember waren ja zuletzt keine Seltenheit, insofern könnte es sein, dass sich der zweite Bauabschnitt gleich anschließt. Das Straßenbauamt rechnet aber eher nicht damit und plant hier vorsichtshalber mit April. Vom 12. bis zum 23. April 2021 wird dann wieder voll gesperrt, und zwar von der Kreuzung Martensdorf bis Stralsund zum Beginn der Ortsumgehung. Restarbeiten erfolgen bis zum 30. April.

Die Arbeiten werden durch die Arbeitsgemeinschaft GP Verkehrswegebau Grimmen und die Strabag AG Rostock durchgeführt. Die Baukosten in Höhe von ca. 1,030 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland.

Das sind die Umleitungen

Die Vollsperrungen ziehen natürlich Umleitungen nach sich. Und die erfolgen offiziell so:

Ab Montag wird der Verkehr wegen der Straßenbauarbeiten großflächig umgeleitet. Quelle: Infografik OZ/Benjamin Barz

Aus Richtung Rostock nach Stralsund geht es in Löbnitz über die L23 Richtung Richtenberg und Müggenhall, weiter auf der L192 nach Steinhagen und dann über die B194 nach Stralsund. Aus Stralsund Richtung Rostock führt die Umleitung über Negast, Steinhagen (B194), weiter über die L192 nach Richtenberg, dort weiter über die L 212 nach Schuenhagen und Velgast, weiter bis Karnin, dort wieder rauf auf die B 105.

Auch A20 könnte zur Stau-Falle werden

Vorpommern, die sich gut auskennen, werden sicher auch die Strecke über Groß Kordshagen und Niepars nutzen, vor allem während des ersten Bauabschnitts. Achtung: Ein Ausweichen über L192 bis zur Autobahnauffahrt Tribsees gelingt nicht, denn in Drechow ist die Straße ebenfalls wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Wer die A20 nutzen will, sollte den Zubringer aus Stralsund fahren, muss aber dort auch mit Bauarbeiten im Bereich Grimmen rechnen. Hilft nur eins: In jedem Fall mehr Zeit einplanen.

Netto in Martensdorf erreichbar

Die Kreuzung Schulstraße in Kummerow und die Kreuzung B 105/L21 in Martensdorf bleiben während der gesamten Baumaßnahme für Anlieger halbseitig befahrbar. Das heißt, auch der Netto-Markt ist erreichbar. Anliegerverkehr an der B-105-Trasse ist jeweils mit Einschränkungen möglich.

Informationen zur Baumaßnahme finden Sie ab Baubeginn auch auf der Internetseite der Straßenbauverwaltung unter www.Straßenbauverwaltungmvnet.de/service/verkehrsinformationen.

Von Ines Sommer