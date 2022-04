Vom Hotel zur Wohnnutzung: Hansestadt Greifswald stellt sich quer

Greifswald

Die Vario Service GmbH möchte das VCH-Hotel in der Wilhelm-Holtz-Straße 5-8, dessen Eigentümerin sie ist, perspektivisch in eine Wohnnutzung überführen. „Wohnraum in Greifswald ist knapp. Es gibt einen großen Bedarf. Deshalb wollen wir gern einen Teil des Hotels für altersgerechtes oder auch betreutes Wohnen zur Verfügung stellen“, sagt Roswitha Loschke, Geschäftsführerin der Vario Service GmbH. Das Unternehmen ist seit über drei Jahrzehnten in Greifswald als Immobiliendienstleiterin tätig. Die Hansestadt als Genehmigungsbehörde lehnt eine Nutzungsänderung des Hotels jedoch ab.

Dabei biete sich die Herberge aufgrund ihrer sieben einzeln stehenden Häuser, die miteinander verbunden sind, dafür geradezu an, so Loschke. Zumal der 1998 errichtete Komplex mit rund 320 Betten bereits von Anfang an auf langfristiges Wohnen ausgerichtet gewesen sei. Hintergrund waren Vereinbarungen mit der Hansestadt zur Unterbringung von Schülern der Beruflichen Schulen der Hansestadt Greifswald sowie von Auszubildenden der Abc Bau GmbH. Dem entsprechen auch die Grundrisse der Häuser: Sie beherbergen jeweils zwölf Zwei-Raum-Appartements, die langfristigem Wohnen dienen sollten.

Bebauungsplan weist Gewerbegebiet aus

Auch wenn die getroffenen Vereinbarungen mit einer 20 Jahre dauernden Vertragsbindung mittlerweile ausgelaufen seien, die vereinbarten Bettenkontingente nie in Anspruch genommen wurden und die Hansestadt schon lange nicht mehr Trägerin von Berufsschulen ist, diene das Hotel in Teilen noch immer der Unterbringung von Azubis. Die Nutzung des Objekts für den Tourismus war einst der Not geschuldet, um finanziellen Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation, nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie, und dem großen Wohnraummangel in Greifswald sei im vorigen Jahr die Idee einer Umwidmung des Hotels entstanden.

Doch einen Antrag vom Mai 2021 beschied die Hansestadt ablehnend. Sie begründet ihre Entscheidung mit dem bestehenden Bebauungsplan Nr. 6 für das Gewerbegebiet „Technologiepark“. Dieser wurde erst nach dem Hotelbau auf den Weg gebracht und besitzt seit 2006 Gültigkeit. „Eine Umnutzung in Wohnungen ist in einem festgesetzten Gewerbegebiet laut Baugesetzbuch nicht möglich. Auch eine Ausnahmeregelung kann hier leider nicht greifen“, heißt es auf OZ-Anfrage aus dem Rathaus.

Ein Hotel gehört also nicht in ein Gewerbegebiet, besitze aber in diesem Fall Bestandsschutz, da es ja vor dem Bebauungsplan erbaut wurde. „Für eine derartige Umnutzung müsste zunächst der B-Plan geändert werden. B-Plan-Verfahren dauern mehrere Jahre“, lautet die Antwort der Hansestadt. Der Verwaltung sei der aktuelle Wohnungsbedarf in Greifswald bekannt. Daher werde verstärkt daran gearbeitet, „die Lage zu entschärfen und neuen Wohnraum zu gewinnen. Derzeit laufen mehrere B-Plan-Verfahren, um neuen Wohnraum zu schaffen.“

Wohnen in unmittelbarer Nähe

Roswitha Loschke kann der Argumentation nichts abgewinnen: „Die Haltung des Oberbürgermeisters und der Verwaltung widerspricht dem Bedarf und der Notwendigkeit, schnell günstigen Wohnraum sowohl für Senioren mit und ohne Betreuungsbedarf als auch für die inzwischen angekommenen Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen“, kritisiert sie.

Auch der ihr gegenüber genannte Grund, die künftigen Bewohner des Objekts könnten die weitere Nutzung der im Bebauungsplan gelegenen Grundstücke für einen Technologiepark verhindern, sei fadenscheinig. „Dieses Argument ist schlichtweg falsch. Schon jetzt ist das Gebäude der Vario von allen Seiten eingeschlossen und grenzt nicht an weitere Entwicklungsgrundstücke“, sagt sie. Auch das Wohnen ist in dem Gebiet präsent: In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein weiteres Wohnheim; die Stadtrandsiedlung mit ihren vielen Eigenheimen ist ebenfalls in Sichtweite.

Marketingchef heißt Umnutzung nicht gut

Doch wie sieht eigentlich die langjährige Pächterin des VCH-Hotels, Geschäftsführerin Mandy Wöller-Pawelsky, die Pläne von Rita Loschke und ihrem Unternehmenspartner, Geschäftsführer Walter Junior? Und gibt es womöglich Ängste, mit dem Hotelneubau in der Innenstadt künftig potenzielle Gäste zu verlieren, da sich die Wilhelm-Holtz-Straße in Stadtrandlage befindet?

Ihre Antwort auf eine entsprechende OZ-Anfrage ist kurz, lässt aber zumindest Offenheit gegenüber den Plänen der Vario Service GmbH erkennen: „Längerfristig gedacht wäre es eine Option, einen kleinen Teil des Hotels zum dauerhaften Wohnen, zum Beispiel für Studentenappartements, anzubieten und mit Blick auf den zunehmenden Fachkräftemangel den bereits sehr gut ausgelasteten Hotelbereich weiterhin zu stärken“, erklärt sie.

Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, indes hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge: „Marktanalysen haben ergeben, dass wir in Greifswald jedes Hotel brauchen. Eine Umnutzung des Objekts wäre ein Rückschritt und ein Verlust für den Tourismus in der Stadt. Jeder Anbieter ist uns wichtig. Zumal das VCH zu den großen Anbietern gehört, der auch ganzjährig am Start ist“, sagt er.

Die Vario Service GmbH will dennoch nicht aufgeben, sondern jetzt den Klageweg beschreiten.

