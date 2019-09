Vom Sportmuffel zum Bewegungsliebhaber

Greifswald

Früher hat sie keinerlei Sport getrieben. „Ich war voll berufstätig, dann noch Familie und Haushalt. Da blieb keine Zeit für solche Aktivitäten“, offenbart Karin Schwerdt. „Doch je älter ich wurde, desto klarer war auch: Ich muss was für meine Beweglichkeit tun“, blickt die heute 69-Jährige zurück. Der erste Besuch des Greifswalder Sportclubs vor etwa fünf Jahren sollte ihr Leben verändern: „Ich habe mittlerweile zwei feste Trainingstage pro Woche“, erzählt die Seniorin freudestrahlend. Gemeinsam mit ihrem Mann verbringe sie mehrere Stunden an den Geräten und in der Sauna. Das Gute daran: Auch die Geselligkeit komme nicht zu kurz: „In unserer Gruppe sind wir immer dieselben Teilnehmer“, so Schwerdt, man kenne sich gut, plaudere häufig über Gott und die Welt.

Für Christian Welzel, Leiter des Greifswalder Instituts für Trainings- und Gesundheitskonzepte, sind solche Geschichten keine Eintagsfliegen. Seit gut fünf Jahren versucht der promovierte Sportwissenschaftler mit seinem Team, Menschen zu aktivieren. Nicht planlos, sondern gezielt auf der Basis wissenschaftlicher Studien und individueller Konzepte. „Denn fit und aktiv zu sein, ist keine Frage des Alters, sondern der inneren Einstellung und der Art zu leben“, sagt er. Zwar nähmen bestimmte körperliche Fähigkeiten beim Menschen ab dem 40. Lebensjahr ab, doch mit einem aktiven und gesundheitsorientierten Lebensstil könne dieser Prozess gestoppt, wenn nicht gar umgekehrt werden. „Eine amerikanische Studie hat nachgewiesen, dass man damit zehn Jahre jünger leben kann“, sagt der Sporttherapeut. Deshalb habe das Institut in Kooperation mit dem Sportclub ein neuartiges Trainingsprogramm entwickelt, mit dem die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Teilnehmer innerhalb von 16 Wochen spürbar erhöht werden sollen.

Neue App für den Wohlfühlcheck

„Wie sich das Bewegungskonzept auf die Lebensqualität auswirkt, wollen wir in einer neuen Studie herausfinden, die wir im Oktober mit 100 Teilnehmern starten“, so Welzel. Sie richte sich an Berufstätige und nicht Berufstätige gleichermaßen. Selbst Frauen und Männer, die viele Jahre keinen Sport getrieben haben, seien willkommen. Vor Beginn des Trainings werde zunächst ein Fitness- und Vitalcheck absolviert – ein sogenannter Wohlfühlscore. „Dazu haben wir eine eigene App entwickelt“, sagt er. Verschiedene Körperfunktionen, wie Blutdruck- und Cholesterinwerte, werden ebenso erfasst wie Daten zur Bewegungsfähigkeit. Das Training selbst basiere auf einer Chipkartensteuerung, die für jeden die optimale Belastung sicherstelle.

„Am Ende ist es unser Ziel, dass die Menschen auf der Grundlage eines individuellen Konzeptes ihr Körpergewicht optimieren, ihre Leistungsfähigkeit steigern und im Falle von Rückenbeschwerden ihre Schmerzfreiheit wiedererlangen“, bringt es Christian Welzel auf den Punkt.

Karin Schwerdt, die bereits Studienteilnehmerin war, fühlt sich heute „total fit“. Mehrere Körpervitalwerte hätten sich zum Positiven entwickelt. „Auch mein Gewicht konnte ich reduzieren“, sagt die frühere Sozialpädagogin, die jeden nur ermuntern kann, aktiver durchs Leben zu gehen. Sie selbst fahre zudem regelmäßig Rad, so dass sie genügend Power habe für Aktivitäten mit Kindern und Enkeln.

Jeder zweite Vorpommer ist übergewichtig

In Vorpommern ist fehlende Bewegung neben falscher Ernährung ein großes Problem. Laut Langzeitgesundheitsstudie SHIP (Study Of Health in Pomerania) der Universitätsmedizin Greifswald steigt die Zahl der Übergewichtigen sprunghaft an. Demnach bringe mittlerweile über die Hälfte der Bevölkerung zu viel auf die Waage. Ein Fünftel der Menschen sei sogar adipös, also krankhaft beleibt. Die Folge: Nicht nur die Leistungsfähigkeit sinkt, Krankheiten häufen sich, auch das Risiko, Ängste und Depressionen zu erleiden, steigt.

Diese Zusammenhänge haben auch schon viele Arbeitgeber erkannt, so Welzel. Eine Reihe großer Unternehmen in Greifswald kooperiere daher mit dem Sportclub, um die körperliche Fitness der Mitarbeiter zu verbessern. Immer mehr Firmen bieten potenziellen Beschäftigten Gesundheitskurse an. Das Gute daran: Krankenkassen lassen sich die Bewegungsfreude ihrer Mitglieder etwas kosten. Auch die Teilnahme an der neuen Studie „10 Jahre jünger leben“ würden gesetzliche Krankenkassen bis zu 100 Prozent finanzieren, informiert Welzel. Wer komme, erfahre nicht nur mehr über seinen persönlichen Gesundheitszustand, sondern könne zugleich auf versierte Fachkräfte bauen. „Zum Team gehören Sporttherapeuten, Gesundheitstrainer und Ernährungswissenschaftler“, sagt der Forscher. Mehr Infos/Anmeldung: Tel. 0 38 34 –77 13 133

Von Petra Hase