Vom Zirkuszebra bis zum Live-Stream: Volles Programm für die Greifswalder Bürgerschaft

Greifswald

Das zähe Ringen um die „Förderung des sozialen Wohnungsbaus“ begleitet die Greifswalder Politik bereits seit längerem. Auf der nächsten Bürgerschaftssitzung wird es konkret. Nicht nur über das entstandene Maßnahmenpaket der Verwaltung (unter anderem: Förderung dessozialen Mietwohnungsbaus mit 100 Euro/Quadratmeter, Vergabe nach niedrigster Startmiete usw.) wird abgestimmt, es werden auch Grundstücke ausgewählt, die dafür prioritär in Frage kommen. Ein völlig anderes Thema steht ebenfalls auf der Tagesordnung: Ein von Linke/Tierschutzpartei eingebrachter Antrag fordert einen Verbot von Zirkusunternehmen mit Wildtierhaltung auf Greifswalder Flächen. Die Begründung, „Gefahrenabwehr“ klingt zunächst skuril, macht aber Sinn, wenn man an das im vergangenen Jahr erschossene Zebra denkt. Lange Transportzeiten und widernatürliche Haltungsbedingungen würden zu Stresssituationen führen und unvorhersehbares Verhalten provozieren. Sicherlich auch ein emotionaler Antrag: Muss das Strandbad Eldenakünftig „Badestelle“ heißen? Die Einordnung der Badegewässer hat es nämlich in sich, ein Naturbad muss andere Kriterien erfüllen als eine Badestelle, Eldena entspräche dann eher letzterem, ob allerdings mit der Umwidmung auch eine zwingende Umbenennung verbunden sein muss, bleibt zu klären. Außerdem wird gleich über eine neue Badeordnung abgestimmt. Gute Nachricht am Rande: Die Betreuung durch die DLRG ist unter Dach und Fach. Freuen können sich auf jeden Fall die Kinder und Eltern der Stadt. Durch Minderausgaben im Bereich des Kinderförderungsgesetzes hat die Stadt über eine Million Euro weniger Kosten. Das Geld soll wieder den Kindern der Stadt zu Gute kommen. Hierfür hat die SPD einen interfraktionellen Antrag angekündigt, der Ideen präsentiert, wie das Geld angelegt werden kann. Im Gespräch waren bisher zum Beispiel Förderungen für Kita-Neubau, Stärkung des Kita-Budgets und der Bau/Sanierung von Spielplätzen. Wer künftig die Bürgerschaftssitzungen in Spielfilmlänge auf dem heimischen Bildschirm sehen möchte, kann das vielleicht schon in diesem Jahr. Eine regelmäßige Live-Videoübertragung der Sitzungen soll ab September starten können, danach werden die Mitschnitte ein Jahr in der Mediathek zu sehen sein. Vorausgesetzt, die Bürgerschaftsmitglieder stimmen dem gemeinsamen Antrag der SPD/Linken/Grünen und Tierschutzpartei zu. Weniger Verkehr wünschen sich die Linken und die Tierschutzpartei für den Ortsteil Eldena. In ihrem Antrag fordern sie die Verwaltung dazu auf, sich stärker für die Vollendung der Ortsumgehung Greifswald von der B-109 zur L26 einzusetzen, den Park&Ride-Parkplatz an der Alten Schmiede zu realisieren. Außerdem solle die Möglichkeit weiterer Tempolimits geprüft werden.

Beginn der Bürgerschaftssitzung am 3. Februar ist um 18 Uhr im Rathaus

Von Anne Ziebarth