Von Fischerfest bis Weihnachtsmarkt: Diese Märkte gibt es 2022 in Greifswald

Greifswald

Die erste große Freiluftveranstaltung auf dem Greifswalder Marktplatz ist mit dem beliebten Oster- und Blumenmarkt am vergangenen Sonnabend Geschichte. Tausende Besucher kamen zum Schauen, Verweilen und Kaufen. Die Hansestadt offeriert Einwohnern und Gästen in diesem Jahr aber noch weitere Märkte; die Corona-Landesverordnung für MV macht’s möglich.

Gartenmarkt am 8. Mai

Pünktlich zum Beginn der Gartensaison präsentiert sich der Greifswalder Gartenmarkt am 8. Mai auf dem Marktplatz. Angeboten wird alles, was das Gärtnerherz begehrt – angefangen von Pflanzen und Bäumen aus regionalen Baumschulen und Gärtnereien über Gartenkräuter, Arbeitsgeräte und Pflanztöpfe bis hin zu Saatgut. Für diesen Markt sucht die Stadt auch noch Anbieter. Interessierte können sich telefonisch (03834 8536-4380) oder per E-Mail (markt@greifswald.de) melden. Wer günstig ein Fahrrad ergattern möchte, sollte sich diesen Tag ebenfalls vormerken, denn während des Marktes werden Fundräder versteigert.

Der Greifswalder Regionalmarkt lockte zuletzt im Oktober 2021 viele Besucher zum Marktplatz. Quelle: Philipp Schulz

Regionalmarkt mit Spezialitäten

Unter dem Motto „So gut schmeckt Vorpommern“ lädt Greifswald am 14. Mai zum Regionalmarkt ein. Verschiedene Lebensmittelhersteller aus Vorpommern präsentieren gesunde, regionale Produkte auf dem Historischen Marktplatz. Das Angebot reicht von Käse, Obst, Gemüse über Honig, Senf, Kaffee und Aufstriche bis hin zu Fleisch- und Wurstwaren. Es darf probiert, gekauft und sich mit regionalen Erzeugern ausgetauscht werden.

Eldenaer Klostermarkt

Zu den besonderen Höhepunkten in jedem Jahr zählt der Eldenaer Klostermarkt. Am 18. und 19. Juni wird vor allem regionales Handwerk in der Klosterscheune und im Park der Klosterruine Eldena angeboten. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Die Bogenabteilung von SV Greifswald bei einem der vergangenen Klostermärkte in Eldena. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Fischerfest und Stadtfest

Gleich zu zwei großen Festen lädt Greifswald in den Sommermonaten. Vom 15. bis 17. Juli wird Wieck zur Kulisse eines der größten maritimen Volksfeste der Region – dem Fischerfest Gaffelrigg. Am 27. August feiert die Stadt Greifswald ihr traditionelles Stadtfest „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ zu Ehren ihres berühmtesten Sohnes.

Erntedank und Weihnachtsmarkt

Auch der Erntedankmarkt am 9. Oktober wird wieder stattfinden. Die Gäste können sich auf farbenfrohe Stände mit Obst- und Gemüse, Blumengestecken, Keramik, Schmuck und Korbwaren freuen.

Den Abschluss der Sondermärkte bildet der Greifswalder Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr vom 24. November bis zum 21. Dezember stattfindet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Märkte anderer Anbieter

Auch Drittanbieter planen bereits weitere Sondermärkte in Greifswald. So offeriert der Greifswalder Töpfermarkt am 21. und 22. Mai außergewöhnliche Keramik aus ganz Deutschland. Besucher können auf dem historischen Marktplatz aus einem hochwertigen Angebot verschiedener keramischer Techniken und Produkte wählen.

Am gleichen Wochenende, nämlich vom 20. bis 22. Mai, wird es wieder ein Street-Food-Festival am Forum am Museumshafen geben. Es entführt die Besucher auf eine kulinarische Weltreise quer durch alle Kontinente. Der Handgemacht-Markt wird noch einmal vom 9. bis 11. September in Greifswald Station machen.

Hinweise für Anbieter

Die Veranstaltungsflächen Historischer Marktplatz, Festspielplatz und Fischmarkt können über das Amt für Bürgerservice und Brandschutz angefragt werden. Das Forum am Museumshafen steht als Veranstaltungsfläche durch den Aufbau der Ersatzspielstätte für das Theater Vorpommern ab Sommer vorerst nicht mehr zur Verfügung. Andere öffentliche Flächen sind über eine Sondernutzung nutzbar. Diese kann per E-Mail an sondernutzung@greifswald.de oder mit einem schriftlichen formlosen Antrag beim städtischen Tiefbau- und Grünflächenamt beantragt werden.

Von OZ