Überall zwischen Fischland und Usedom hoffen die Menschen auf das Ende des Corona-Horrors. Wenn wieder Normalität einzieht, will Vorpommern bereit sein für die Urlauber – und auch den Einheimischen schöne Stunden an der Ostsee ermöglichen. Wir verraten, was sich im Vergleich zur Saison 2019 verändert hat.