Von Greifswald nach Wampen: Dieser Ausflug lohnt sich

Neuenkirchen

„Das Dorf ist eins der beliebtesten Ziele für Sonntagnachmittagsspaziergänge“ , heißt es in dem etwa 1940 erschienen Heft „Die Universitätsstadt Greifswald und Umgegend“ über Neuenkirchen. Ein etwa drei Kilometer entfernter, schöner, geschützter Kiefernwald, Moor mit mannigfaltiger Flora und Fauna werden hervorgehoben.

In dem nach der Wende durch eine Vielzahl von Eigenheimen stark veränderten Ort gibt es einige sehenswerte Erinnerungen an die Geschichte. Wenn man mit dem Rad von der Theodor-Körner-Straße in die Straße der Jugend abfährt, kommt man zu dem backsteinernen Gutshaus. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, später folgte noch ein Anbau. Neuenkirchen war seit der Reformation Universitätsbesitz.

Das Gutsverwalterhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Hier wohnte der Pächter eines Gutes der Hochschule. An der Körnerstraße stehen noch vor dem 1999 eingeweihten Verwaltungshaus des Amtes Landhagen zwei Wohnhäuser, die früher einmal Schnitterkasernen, also Wohnheime für Saisonarbeiter, gewesen sein dürften.

Thomas Thorild musste Schweden verlassen und lehrte in Greifswald

Dem Amtsgebäude gegenüber steht die mittelalterliche Dorfkirche mit dem beeindruckenden schmuckreichem Ostgiebel, einer kleineren Ausführung des großen Schaugiebels der Marienkirche in Greifswald. Ein Denkmal aus Holz feiert vor dem Friedhof, der das Gotteshaus umgibt, einen Großen der Greifswalder Geistesgeschichte.

Das Thorild-Denkmal vor der Kirche Quelle: Eckhard Oberdörfer

Es wurde zum 200. Geburtstag von der schwedischen Akademie für Thomas Thorild (1759 bis 1808) gestiftet. Der Dichter, Schriftsteller und Literaturhistoriker war in Greifswald Professor für Literatur und Bibliothekar, nachdem er Schweden 1793 verlassen musste. Die Skulptur aus Eichenholz deutet Bücherregale an und weist damit auf das Schaffen des Gelehrten hin.

Interessanter Gang über den Friedhof

Warum sich Thorild, ein Freund Ernst Moritz Arndts, in Neuenkirchen bestatten ließ, ist unklar. Sein Grabstein ist „die“ Sehenswürdigkeit auf dem Friedhof, der auch noch mit anderen interessanten Grabdenkmalen punkten kann.

Rückseite des Grabmals Thomas Thorilds Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die Inschrift „O, viva viva divinitas! Meae animae anima! Tibi fui, tibi sum. Thorild.“ lautet auf Deutsch „O du lebendige, immer lebendige Göttlichkeit! Du meines Geistes Geist! Dein war ich, dein bin ich. Thorild.“

In Neuenkirchen wohnen auch heute nicht wenige Greifswalder Professoren. Dass das Geschichte hat, zeigt unter anderem das Grab des Zahnmedizinprofessors Richard Plötz. Das Spektrum der auf Grabsteinen genannten Berufe ist groß. Ein 1970 verstorbener Chemielaborant erhielt nahe der Kirche ein vergleichsweise aufwendiges Grabmal. Sichtbar beim Gang über den Friedhof wird die starke Präsenz evangelischer Geistlicher, Oberkonsistorialräte und Superintendenten sind darunter.

Ein Begründer der Pastoralpsychologie

Der aus Ostpreußen stammende Otto Haendler (1890 bis 1981) nennt sich nur bescheiden Pfarrer in Neuenkirchen, das war er 1935 bis 1949. Die Inschrift erwähnt nicht, dass Haendler 1946 zum ordentlichen Professor für Praktische Theologie in Greifswald ernannt wurde. 1951 wurde er nach Berlin berufen, Haendler ist einer der Begründer der Pastoralpsychologie.

Auffällig ist ferner das Grabmal für den Greifswalder Professor der morgenländischen Sprachen. Georg Wilhelm Overkamp (1707 bis 1790). Die Inschrift verweist auf den „hochherzigen Stifter einer Armen- und Freischule in Greifswald“. Gestiftet wurde dieses Denkmal 1886, ein Jahrhundert später. Auf der Nordseite der Kirche wurde ferner eine bemerkenswerte Zahl von Grabstelen aus Kalkstein aufgestellt.

Gedenkstein für Georg Wilhelm Overkamp Quelle: Eckhard Oberdörfer

Kalksteinstelen an der Kirche Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Pfarrgarten ist wie ein Arboretum

Das gesamte Ensemble mit dem backsteinernen, 1888/89 errichteten Küster- und Schulhaus, dem rohrgedeckten Fachwerk-Pfarrhaus und zugehörigen Wirtschaftsgebäuden ist sehenswert. Sehr schön ist der Pfarrgarten, geradezu ein kleines Arboretum mit vielen alten Obstbäumen. Hier wachsen zum Beispiel Apfelbäume der Sorten „Orleansrenette“ und „Schöner von Herrnhut“. Im Pfarrhaus wurde 1820 die Niederdeutsch-Dichterin Alwine Wuthenow geboren, ihr Vater war der Pastor Johann Carl Balthasar.

Das nördlichste Buddhistische Zentrum

Von der Kirche bietet sich die Weiterfahrt vorbei an Schule, Kindertagesstätte Richtung Wampen an. Auf der rechten Seite befindet sich seit 2013 ein Buddhistisches Zentrum mit Gebetshalle, Altarraum und Gebetsraum. Es ist gut erkennbar durch die große Buddhafigur auf dem Außengelände. Der Neuenkirchener buddhistische Gebetsverein ist der nördlichste in Deutschland. Die Gründer sind Vietnamesen, die in der DDR-Zeit nach Europa kamen.

Eines der größten Universitätsgüter

Der Weg nach Wampen wurde 1959 eine Straße. Hier lagen seit 1892 Feldbahngleise. Die Trasse ist zum Teil noch auf dem Asphaltband erkennbar. Wampen war ein bedeutendes Universitätsgut, mit Koos 1016 Hektar groß.

Das Wampener Gutsverwalterhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Viel Milch wurde produziert, so für die Unikliniken, 1895 eine Molkerei gebaut. Von den historischen Gebäuden ist nur wenig geblieben. Am Ende der Strandstraße führt ein kleines Stück historischen Pflasterwegs zum Backstein-Pächterhaus mit Resten des Baumbestandes von 1905 und einer laut Inschrift 1924 gebauten Scheune.

Weiterfahrt durch Naturschutzgebiete

Sehr lohnend ist der Weg zum Strand, zum Bodden mit dem niedrigen Steilufer (Wampener Riff). Es gehört zu dem 1560 Hektar großen Naturschutzgebiet Insel Koos, Kooser See, Wampener Riff. Hier befindet sich im Sommer ein beliebter Badestrand.

Wenn die Wegbeschaffenheit es zulässt, sollte man auf dem Weg zurück von Wampen nach Neuenkirchen in der Kurve, die nur mit 50 Kilometer pro Stunde befahren werden darf, durch das schöne Naturschutzgebiet Ladebower Moor Richtung Ladebow fahren. Kurz vor dem Klärwerk sind die alten Klärteiche Vogelparadiese. Über die Thomas-Müntzer-Straße gelangt man zur Ladebower Chaussee und zurück zum Museumshafen.

Von Eckhard Oberdörfer