Dieser Koch schneidet keine Zwiebeln, sondern einen Schriftzug: Graffiti-Künstler aus Dresden, Leipzig und Weimar haben in dieser Woche das Motiv an der Sporthalle II in Schönwalde entstehen lassen. Das „Team mit Flava“ nennen sich die fünf Männer, die für das Projekt nach Greifswald gekommen sind.

Sie gehören zu den Gastkünstlern, die während des diesjährigen Urban Art Festival MV Fassaden an der Sporthalle II, III, einem WVG-Block in der Ernsthofer Wende und der Sporthalle des Landkreises Vorpommern-Greifswald in der Siemensallee mit Graffiti gestalten.

Sie wollten eine Figur erschaffen, die mit dem Style – dem Schriftzug – interagiert, sagt Searok. Seinen echten Namen will der 32-Jährige nicht nennen. Es gehe schließlich um die Kunst, nicht um die Person, sagt er. „Das hier ist die Chance, die Kunst aus der Galerie rauszutragen und einem breiteren Publikum zu zeigen, das es sonst nicht sehen würde. Es ist reizvoll, dass das Motiv Monate lang hierbleibt und auch andere Sprüher es sich anschauen können“, sagt er. Der Koch basiere auf dem Foto eines Freundes.

Offene Formsprache

Für Christian Petersen alias „Mone – Uzi Crew“ ist Graffiti seit Jahrzehnten Teil seines Lebens. Warum der 45-Jährige sich für sein Werk einen Tintenfisch mit vier Tentakeln und eine Riesengarnele ausgesucht hat, könne er nicht genau sagen. Er ließe sich von Formen leiten, das Maritime sei vielleicht wegen der Gegend an der Küste entstanden, sagt er. Diese Kreativität begeistere ihn an der Street-Art: „Graffiti ist für mich die offenste Formsprache.“ Er freue sich, dass Festivals wie in Greifswald stattfinden, Material gestellt wird und die Szene, deren Mitglieder sich auf verschiedenen Events immer wieder sehen, sich trifft.

Petersen ist aus Hamburg angereist. Trotz tagelanger Arbeit ist es für ihn ein Vergnügen: „Ich will damit gar kein Geld verdienen. Das hier ist Freiheit an der Wand.“ Auf dem Urban Art Fest MV haben Künstler uneingeschränkte Motivwahl. Allein an einer Häuserwand in der Siemensallee prangen fünf hochkantige Motive in verschiedenen Stilen nebeneinander.

Petersen freue sich, wenn seine Handschrift wieder erkannt wird. „Ich habe mittlerweile einen Wiedererkennungswert, aber dafür habe ich auch dreißig Jahre gebraucht.“ Verschiedene Techniken kommen zum Einsatz: Während Petersen mit Sprühdose arbeitet, setzen die vier Frauen um Vivien Häger (23) alias „Hägermeister“ in der Ernsthofer Wende auf Streichfarbe.

Natur, Mensch und Architektur

Sie hätten damit Erfahrung, erklärt die Studentin des Caspar-David-Friedrich-Instituts. Für das Festival hatten sie sich nach einem Aufruf unter der Rubrik „Fine Art“ beworben. An so einer großen Häuserfassade zu arbeiten, sei für sie eine neue Erfahrung, immer wieder müssten sie das Gerüst verlassen, um sich einen Überblick über das Werk zu verschaffen.

„Wir wollen unsere vier Stile zusammenbringen und Natur, Mensch und Architektur einbinden“, sagt Vivien Häger. In der Mitte des Motivs entsteht ein Gesicht, am unteren Rand ist ein Teil der Klosterruine Eldena zu sehen, die Fassade ziert eine Papieroptik, die an Zeitungsseiten erinnert. Die Stadt ist so um eine weitere bunte Häuserwand reicher.

Verantwortlich für die Organisation ist der Verein Urban Art MV, der die Aktionswoche zum dritten Mal organisiert. Neben den auffälligen Graffiti im Stadtgebiet bringt er Workshops und eine große Abschlussparty an diesem Sonntag nach Greifswald.

Von Christopher Gottschalk