Koserow

So etwas nennt man wohl Schicksal. Just zum 30-jährigen Jubiläum des Hotel- und Gastronomieunternehmens in diesem Frühjahr stehen alle Zeichen in Haus und Branche auf Stopp. Die Mitarbeiter der „Hanse-Kogge“ größtenteils in Kurzarbeit, von Hotelgästen und Restaurantbesuchern keine Spur, die Feier abgesagt. Lediglich eine festlich aufgemachte Broschüre zieht Bilanz. Sie wird nun deutschlandweit versendet, um die Botschaft zu verkünden: Wir waren bisher unermüdlich und erfolgreich. Und wir wollen es auch künftig bleiben – allem Ungemach zum Trotz. Wie das gehen soll, darüber sprach die OZ mit Familie Raffelt, den Senioren und Firmengründern Regina (66) und Michael (67) sowie der zweiten Generation, die das Unternehmen nun seit fünf Jahren führt, Anja (46) und Steffen (42), von vielen liebevoll Paul genannt.

Wie fühlt sich das an: Statt Riesenfete mit Sekt und guter Laune Pandemie und verschlossene Türen?

Steffen Raffelt: Schlimm. Natürlich hätten wir gern gefeiert. Nun müssen wir uns mit der gedruckten Geschichte auf Hochglanzseiten begnügen. Aber daran ist nichts zu ändern.

Michael Raffelt fungiert auch als Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom. Mit einer Protestbanneraktion machten sie Ende Februar auf sich aufmerksam und forderten eine Öffnung der Hotels zum Osterfest. Quelle: Tom Schröter

Anja Raffelt: Unsere Mitarbeiter haben uns mit einem Youtube-Video überrascht und Dankeschön gesagt, das war echt ergreifend.

OZ: Die Unternehmensgründung 1991 – war sie eher ein Glücksfall durch die politische Wende, klar kalkuliertes Risiko oder ein blauäugiges Wagnis?

Michael Raffelt: Von jedem etwas. Uns war nicht zu 100 Prozent klar, was da auf uns zukam, aber zugleich waren wir von unserer fachlichen Qualifikation überzeugt. Durch glückliche Umstände konnten wir mit der kleinen Bierstube und der Speisenzubereitung für alle Wolgaster Schulen starten.

Regina: Mein erster Gedanke, als Micha damals mit der Idee kam: Lasse ich mich gleich scheiden oder erst später? Dann haben wir uns aber Gedanken gemacht. Das Geld war knapp, also blieb ich zunächst angestellt, um in der Familie wenigstens ein Gehalt sicher zu haben. Heute bin ich stolz, was wir gemeinsam alles erreicht haben.

Die Hanse-Kogge befindet sich zentral gelegen in Koserow. Quelle: Angelika Gutsche

OZ: Von Null auf Hundert, was muss man dafür sein? Gastronom, Hotelier, Touristiker, gut vernetzter Projektmanager, Finanzjongleur oder Baufachmann?

Michael: All das und noch mehr. Wer sich nur auf Eines konzentriert, wird wahrscheinlich scheitern. Man muss aufpassen, darf sich nicht vom Tagesgeschäft überrollen lassen, muss Kontakte knüpfen, gute Ideen anderer aufgreifen, die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Etwa, dass es ohne cleveres Marketing und IT heute nicht mehr geht. Die nächste Generation kann und muss sich da einbringen. Und die übernächste wieder neu.

OZ: Heißt das, dass Enkel Luca (20), der ja in der „Kogge“ seine Ausbildung erhalten hat, später auch in die Firma einsteigt?

Anja: Vielleicht. Branchenkenntnisse hat er, zurzeit sammelt er außerhalb weiter Erfahrungen und plant eine Europa-Job-Tour. Die Voraussetzungen wären also gut.

So sah das Haus einmal aus, bevor es die Hanse-Kogge wurde. Quelle: Archiv Raffelt

OZ: Drei Jahrzehnte „Kogge“ – das ging gewiss nicht ohne verlässliche Partner und zupackende Freunde. Wer fällt Ihnen da spontan ein?

Michael: Diese Antwort versuche ich, stets zu meiden. Man läuft Gefahr, jemanden zu vergessen, und das wäre ungerecht. Doch es sind Dutzende, von Handwerkern über Banker bis zu politischen Persönlichkeiten. Wolfgang Riemann, Stephan Rudolph und Karl-Heinz Schröder stehen wirklich nur stellvertretend für viele.

OZ: Auch lokalpolitisch, kulturell und im Vereinsgeschehen war und ist Ihre Familie eine feste Koserower Größe. Warum eigentlich?

Michael: Dass ich nach der Wende für insgesamt zwölf Jahre in der Gemeindevertretung mitgewirkt habe, „verdanke“ ich zum Großteil der Ortslegende Günther Kelch. Er hat mich mit Blick auf die Geschichte überzeugt, dass man gerade nach Krisen wieder anpacken muss, sich nicht zurückziehen darf. Man muss sich um die Leute kümmern, sonst kann das Leben nicht gut werden.

OZ: Nicht alles lief immer in Harmonie. Auseinandersetzungen zwischen dem agilen Hotelier, der zu Neuem drängt, und der vermeintlich bräsigen Kurverwaltung lieferten vor vielen Jahren manche Schlagzeile …

Michael: Tatsächlich gab es Reibungen, Kritik, auch Streit, etwa in Grundstücksfragen. Doch ohne kommt man nicht voran. Aber ich bin nie nachtragend. Und gern denke ich an die ersten Jahre als Gemeindevertreter, wo es nach dem heftigsten Zoff im Anschluss an die Sitzungen immer ein Bier in der Kogge gab. Hier fanden wir dann oft die besten Lösungen.

Vor fünf Jahren wurde die Hanse-Kogge von den Eltern an den Nachwuchs übergeben. Quelle: Hannes Ewert

OZ: Der Erfolg des Hotels dürfte ganz stark mit der Ausrichtung auf Gäste mit Handicaps einhergehen. Halten Sie an dem Profil fest?

Anja: Alles begann mit den sogenannten Servicereisen, heute bieten wir Urlaub für gehandicapte Gäste. Dazu hat der Ort auch viel beigetragen. Man muss beim Publikum allerdings Obacht geben auf einen gesunden Mix. Das Verhältnis muss stimmen, sonst fühlt sich die eine Gruppe oder die andere nicht wohl. Wir sind allen verpflichtet und holen auch künftig Gäste aus bis zu 800 Kilometern Entfernung ab.

OZ: Was ging Ihnen durch den Kopf, als sie nur wenige Monate nach der Eröffnung Ihres neuen Schießstandes 1997 miterlebten, wie die Polizei hier im Doppelmordfall ermittelte?

Michael: Die Situation war unfassbar, wir waren alle verzweifelt, und später haben wir es verdrängt. Der Medienrummel war unglaublich, den braucht niemand. Die blutigen Bilder von damals habe ich jedoch bis heute vor Augen. Das Projekt Schießstand fand ein schnelles Ende. Es war nicht zu Ende gedacht.

OZ: Für viele Gäste ist die nahezu familiäre Atmosphäre in der „Kogge“ ein unschlagbarer Vorteil in der Insel-Restaurantlandschaft ...

Regina: Ja, daher haben wir glücklicherweise auch im Winter viele einheimische Stammgäste. Und ich arbeite nun mal sehr, sehr gern mit Menschen, sowohl im Gastraum als auch im Team der Mitarbeiter. Davon erhalte ich aber auch viel zurück.

OZ: Wie verteilen sich jetzt die Arbeitsschwerpunkte unter der neuen Führung?

Anja: Ich habe wohl den „Charme“ meines Vaters geerbt, daher sind wir beide im Back-Office tätig, kümmern uns unter anderem um Marketing und Buchhaltung.

Steffen: Und ich habe die Frohnatur meiner Mutter aufgesaugt. Also sind wir im Front-Office, direkt bei und mit den Gästen beschäftigt.

Michael: Ich möchte gern hervorheben, dass es unheimlich wichtig ist und mich glücklich macht, dass die Familie ihre Stärken in der Firma zusammenführt. Nichts ist geiler als Erfolg, der kommt aber nur, wenn sich alle uneigennützig einbringen. Das ist bei uns so.

OZ: Welchen Stellenwert spielt Ihr Mitarbeiterteam?

Regina: Es ist das A und O. Bei uns sind tolle Leute beschäftigt, viele schon seit etlichen Jahren, unsere gegenseitige Verbundenheit erinnert auch an eine Familie. So kommunizieren wir wöchentlich in einem Mitarbeiterchat, gerade jetzt, wo die meisten Kollegen in Kurzarbeit sind. Es gibt seit November steuerfreie Prämien, wir haben immer wunderbare Reisen gemacht, Partys gefeiert, stehen einander nah. Das zahlt sich aus.

OZ: Die aktuellen Corona-Inzidenzzahlen machen Angst. Wie wollen Sie als Hotel überleben? Was ist zu tun?

Michael: Da alle Zeichen gegen Lockerungen sprechen, müssen wir uns in der Branche für wirksamere Hilfen bei der Landesregierung starkmachen. Wenn etwa sogar der Sommer in die Binsen zu gehen droht, brauchen wir spätestens bis Juni wieder die Umsatzerstattung wie Ende 2020. Dazu müssen auch die EU-Beihilfen noch mal angefasst werden. Ohne solche Unterstützung wäre im Herbst der Ofen aus.

Von Steffen Adler