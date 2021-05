Lassan

Die Mobilität der Lassaner Bürger hatte auch vor 125 Jahren eine große Bedeutung. So berichtete die „Stralsundische Zeitung“ vom 5. Mai 1896 gleich von zwei verschiedenen Verkehrsmitteln in einem Beitrag. „-m-Lassan 3. Mai. (Dampfschiff=Verbindung.) Der Dampfer „Fortschritt“, der Usedomer Dampfschifffahrt=Gesellschaft gehörig, hat jetzt wieder seine regelmäßigen Fahrten zwischen Stettin und dem Badeorte Zinnowitz aufgenommen.

Am Donnerstag jeder Woche bietet er auch für die Bewohner Lassans und Umgebung eine bequeme Verbindung mit Zinnowitz und Usedom, da er an diesem Tage Morgens 9 Uhr, am hiesigen Bollwerk anlegt und Abends 6 Uhr hierher und nach Usedom zurückkehrt. - (Verkehr.)

Die hiesige Kleinbahn, auf welcher täglich regelmäßig drei Züge hin und zurück zwischen hier und Anklam verkehren, erfreut sich sowohl seitens den Bewohnern Lassans wie auch der Anklams einer recht regen Benutzung. Die beiden hiesigen Omnibusfuhrherrn, welche bis dahin dreimal wöchentlich den Personenverkehr zwischen hier und Anklam zum größten Theile vermittelten, werden ihre Fahrten wohl bald einstellen müssen, da sie seit Eröffnung der Bahn so wenig Passagiere haben, daß für sie ein längeres Bestehen wohl unmöglich ist, zumal auch die Güterbeförderung jetzt schon fast ganz von der Bahn besorgt wird.

Bahn durfte noch keine Post befördern

Nur die hiesigen Fischhändler werden noch bis zur Fertigstellung der Brücke über die Peene bei Anklam den von hier in ausgedehntem Maße betriebenen Fisch=Versandt per Wagen bewerkstelligen lassen. Die Beförderung der Postsachen mit der Bahn ist vorläufig von der Oberpostdirektion noch nicht genehmigt worden, weil die Bahn an den ersten Zug von Stralsund nach Berlin keinen Anschluß hat.“

Die „Greifswalder Zeitung“ griff am 21. und am 24. Mai 1896 noch einmal das Problem der Finanzierung der im Februar des gleichen Jahres gegründeten Freiwilligen Feuerwehr auf. So hieß es am 21. Mai: „-t- Lassan, 19. Mai. In der letzten gemeinsamen Sitzung des Magistrats und des Bürgerschaftlichen Kollegiums ist der Freiwilligen Feuerwehr hierselbst eine Beihülfe von 200 Mark aus städtischen Mitteln bewilligt worden.“

Von Bernd Jordan