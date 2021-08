Anklam

Ingenieur, Visionär und Abenteurer: Nach mehr als 2000 geglückten Flugversuchen endete der Höhenflug des Flugpioniers Otto Lilienthal am 9. August 1896 in einer Tragödie. Bei einem Selbstversuch mit seinem Normalsegelapparat stürzte der damals 48-Jährige am Gollenberg bei Stölln nordwestlich von Berlin aus etwa 15 Meter Höhe ab.

Ursache war ein thermischer Abriss in einer Sonnenböe, der den Flugapparat in der Luft abrupt zum Stillstand brachte, den der erfahrene und routinierte Flieger Lilienthal nicht parieren konnte. Einen Tag nach dem verhängnisvollen Absturz starb der Schwerverletzte in einer Berliner Klinik – vermutlich an einer Hirnblutung.

Der moderne Ikarus fasziniert bis heute

Auch 125 Jahre nach seinem tragischen Tod ist die Faszination, die der „moderne Ikarus“ Ende des 19. Jahrhunderts auslöste, ungebrochen. Historiker und Lilienthal-Fans erinnern an die Leistung des in Anklam geborenen Flugpioniers. Das Otto-Lilienthal-Museum in der Peenestadt startet am Dienstag mit einer zwölfteiligen Kurzfilmreihe, die über das Todesjahr verteilt den Nachbau eines Lilienthalfliegers zeigt – vom Weidenschnitt bis zum Flug. Im Deutschen Museum in München versammeln sich Experten, darunter auch Bernd Lukasch, Lilienthal-Biograf aus Anklam, zu einer Fachdiskussion. Sie wird als Public Viewing nach Anklam übertragen.

Brief aus dem Nachlass von Paul Beylich (1874-1965). Der Schlosser war engster Mitarbeiter des Flugpioniers Otto Lilienthal (1848-1896). Quelle: Stefan Sauer

Lilienthal, der schon während seiner Kindheit in Anklam vom Traum vom Fliegen beseelt war, gilt als erster Mensch, der erfolgreich Gleitflüge mit einem Flugapparat durchführte und damit dem vom Vogel abgeschauten Flugprinzip „schwerer als Luft“ zum Durchbruch verhalf.

Aus Wut und Trauer – Absturz-Flieger vom Bruder verbrannt

Lukasch ist sich sicher: Der Flugapparat, mit dem die Fliegerlegende 1896 abstürzte, ist heute nicht mehr erhalten. Er bezieht sich dabei auf einen Brief, den Paul Beylich, Lilienthals früherer Flugmechaniker, im Jahr 1932 schrieb und der im Nachlass in Anklam verwahrt ist. „Als ich nach zwei Tagen des Todesfluges, die ich durch Vernehmungen von meiner Arbeitsstätte abgehalten war, dieselbe betrat, sah ich zu meinem Entsetzen, dass auch alles, alles was zum Flugzeugbau gehörte und vorhanden, verschwunden war. Selbst ein neuer, nach wochenlanger Arbeit entstandener, mit verschiedenen Neuerungen versehener Apparat war auf Anordnung Gustav Lilienthals zerschlagen und unter dem Fabrikkessel verbrannt worden“, schreibt Beylich. Lukasch meint, dass Wut und Trauer über den Verlust des Bruders Gustav so handeln ließen.

Ein Nachbau eines historischen Fluggerätes hängt im Gebäude des Otto-Lilienthal-Museums in Anklam. Quelle: Stefan Sauer

Vor fünf Jahren führte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einem Nachbau aus dem Anklamer Museum, das laut Expertenmeinung über die weltbesten Nachbauten verfügt, erstmals Versuche im Windkanal durch. Die Versuche räumten mit hartnäckigen Spekulationen auf, die Konstruktion des Flugapparates habe den Absturz ausgelöst. Und sie befeuerten Ambitionen, dass sich Lilienthal gleich in die Luft schwingen wollte. „Es war Lilienthals übertriebene Selbstsicherheit, die ihn abstürzen ließ“, sagt Markus Raffel, Professor und Fachmann vom Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik am DLR. Der Lilienthal-Apparat sei fehlerfrei und stabil konstruiert gewesen.

Flugversuche in den USA: „Das vogelähnlichste Gefühl“

Erst vor einer Woche kam Raffel, der als Erster nach Lilienthals Absturz in einem wirklich authentischen Normalsegelapparat geflogen ist, von Flugversuchen aus den USA zurück. Mit einem Windkanalversuch seien Steuereingaben durch Gewichtsverlagerung nicht zu simulieren, sagt er. In die Staaten habe er ausweichen müssen, weil Flüge mit nicht zertifizierten Fluggeräten in Deutschland untersagt sind.

Das Foto aus dem Jahr 1891 zeigt den deutschen Ingenieur und Flugzeugpionier Otto Lilienthal bei einem seiner Gleitversuche bei Derwitz. Von diesem Hügel startete Otto Lilienthal seine ersten erfolgreichen Flugversuche. Quelle: Carl Kassner

Das Gefühl sei unvergleichlich, schwärmt der Lilienthal 2.0 über die Flüge, die ihn mehr als 100 Meter weit trugen. „Ich habe Hubschrauber, Sportflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Hängegleiter geflogen“, erzählt er. „Aber bei einem Flug mit einem Lilienthal-Gleiter hat man das vogelähnlichste Gefühl, was man als Mensch haben kann. Man hat den Kopf zwischen Flügeln und spürt die Kraft der Flügel in den Schultern, so als hätte man selbst Flügel bekommen.“ Nach den Flugversuchen ist sich Raffel sicher: Lilienthal hat seine Apparate für Flüge in Bodennähe konstruiert, nicht aber für riskante Flüge in 15 Metern Höhe.

Wegweiser der Bionik

Die Erkenntnisse, die die Flugenthusiasten über die Experimente gewinnen, haben eher einen nostalgischen Wert, bringen die Flugzeugtechnik heute nicht mehr weiter. „Die Hauptmotivation ist sicher geschichtlicher Art“, sagt Raffel. Sie dienen dem grundsätzlichen Verständnis der Aerodynamik und zeigten, wie sich Lilienthal damals über die Versuche immer weiter in ein unbekanntes Terrain vorgearbeitet hat. Mit seinen Flügen und seinem Werk „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“ gilt Lilienthal bis heute als Wegweiser der Bionik, eine Wissenschaft, die sich Prinzipien aus der Natur abschaut, um sie für technische Innovationen zu kopieren.

Von Martina Rathke