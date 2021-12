Lassan

Das Interesse an der vorpommerschen Eisenbahngeschichte ist groß. Dies zeigt sich auch bei der jüngsten Neuerscheinung - dem Buch „Die Anklam-Lassaner Kleinbahn“ des versierten Eisenbahnpublizisten Wolf-Dietger Machel, die bereits viele Leser gefunden hat.

Auf 200 Seiten stellt der Berliner, den familiäre Wurzeln mit Lassan verbinden, in Wort und Bild die einstige Anklam-Lassaner Kleinbahn (ALKB) vor, die 1896 nach fünfjähriger Vorbereitungszeit den Betrieb aufnahm und bis zur endgültigen Stilllegung im Spätsommer 1945 ihren Dienst versah. Nach gründlichen Recherchen zeichnet er die einzelnen Phasen der Unternehmung nach. Diese reichen von den anfänglichen Bemühungen der Einwohner des Lassaner Winkels um die Kleinbahn über deren Inbetriebnahme und ihren Ausbau bis hin zum Jahr 1945, als Fahrzeuge, Schienen und Oberbaustoffe als Reparationsleistungen an die Sowjetunion gingen.

Öffentliche Hand musste Geld zuschießen

Das Streckennetz der 600-mm-spurigen ALKB mit den Trassen Anklam-Crenzow-Lassan und Crenzow-Buddenhagen diente dem Personen- und Güterverkehr und erfüllte, was die Beförderungszahlen anging, zu keinem Zeitpunkt die Erwartungen ihrer Erbauer und Betreiber. Das Verkehrsaufkommen auf dieser buchstäblich kleinen Bahn hielt sich arg in Grenzen und gerade einmal vier Lokomotiven, vier Personen- und ein Gepäckwagen sowie 94 Güterwagen reichten für ihren Betrieb aus. Spätestens etwa ab 1915 konnte dieses Verkehrsmittel nur noch mit öffentlichen Geldern über Wasser gehalten werden. Der Autor hat ergründet, warum es dennoch weiterbetrieben wurde.

In dem Buch beschreibt Machel die Historie der ALKB, den Fahrzeugpark, die Wagentechnik, den Bahnkörper und die personelle Ausstattung. Detailliert werden Streckenverlauf und Betriebsstellen, Anlagen, Fahrpläne, Betriebs- und Verkehrsdienst, Kleinbahnkraftverkehr sowie das Zusammenspiel der ALKB mit der sich in Anklam an sie anschließenden Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn (MPSB) vorgestellt.

Übersichtskarten, historische Dokumente, informative Tabellen sowie überraschend reichhaltiges Bildmaterial - das Buch enthält 280 Abbildungen - veranschaulichen den Textteil, wobei dank Eisenbahnmaler Peter König sogar Bahnpassagen in und um Lassan sowie auf dem Anklamer Peendamm zu bestaunen sind.

Info: Die Publikation ist als Heft Nr. 16 in der Reihe „Beiträge zur Lassaner Heimatgeschichte“ erschienen. Der Preis beträgt 29,80 Euro, Bestellungen an IG Heimatgeschichte Lassan e.V., Wendenstraße 39, 17440 Lassan.

Von Tom Schröter