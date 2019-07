Greifswald

Die Kernfusionsforschung am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik gehört zu den wissenschaftlichen Leuchttürmen in Greifswald, die international Beachtung finden. Das Institut feierte am Freitag sein 25-jähriges Bestehen. Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Institut als zweiter Standort des im bayerischen Garching beheimateten Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) gegründet. Im IPP Greifswald wird heute der Wendelstein 7-X betrieben, der als weltweit größte Fusionsanlage vom Typ Stellarator gilt. „Wir können stolz darauf sein, dass solch ein innovatives Forschungsprojekt nicht nur bei uns im Land beheimatet, sondern maßgeblich in Vorpommern entstanden ist“, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Sebastian Schröder auf dem Jubiläumsempfang.

Am 19. Juli 1994 schlossen das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Max-Planck-Gesellschaft den Rahmenvertrag zur Errichtung des IPP-Teilinstitutes in Greifswald,. Heute arbeiten im Greifswalder Institut rund 400 Wissenschaftler, von denen etwa 200 aus anderen europäischen Staaten, aus den USA, Japan und Australien stammen. Ziel der Kernfusionsforschung ist der Bau eines Kraftwerks, das – ähnlich wie die Sonne – Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnt. Brennstoff ist ein ionisiertes Wasserstoffgas, ein Plasma.

2015 erzeugte Wendelstein 7-X das erste Helium-Plasma, 2016 startete mit dem ersten Wasserstoff-Plasma der wissenschaftliche Experimentierbetrieb. Derzeit wird die Anlage für neue Experimente aufgerüstet. Nach der etwa zwei Jahre dauernden Aufrüstung sollen Institutsangaben zufolge bis zu dreißig Minuten andauernde Plasmen erzeugt werden. Bislang sind Plasmen von zehn bis hundert Sekunden möglich. Damit werde überprüfbar, ob Wendelstein 7-X ein heißes Wasserstoff-Plasma auch dauerhaft aufrechterhalten kann, sagte Projektleiter Thomas Klinger. Ziel sei es, das große Plus der Stellaratoren zu demonstrieren, die Möglichkeit des Dauerbetriebs.

MR