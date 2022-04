Richtenberg

Die Gesetzgebung in Deutschlands machte es möglich. Wenn der Bund Autobahnen baut, muss er den Eingriff in die Natur ausgleichen, wie das so schön heißt. Dadurch konnte der flache See zwischen Franzburg und Richtenberg wiedererstehen, ein Vogelparadies und Anziehungspunkt für Naherholer und Touristen. Den ersten Versuch nach der Wende gab es vor 30 Jahren, also 1992, aber der Antrag auf Mittel der EU scheiterte.

Für den Naturausgleich des durch die A 20 entstandenen Schadens standen erhebliche Bundesmittel je Abschnitt zur Verfügung, die in diesem Fall für ein Großprojekt gebündelt wurden. Eine Sünde wider den Naturschutz in der NS-Zeit und der DDR, die Trockenlegung des Richtenberger Sees, wurde rückgängig gemacht. Der See war noch in der Weimarer Republik eines der bedeutendsten pommerschen Vogelschutzgebiete. In Müggenhall gab es eine Gaststätte, die gern besucht wurde. Baden und Bootfahren war möglich. In den 1930er Jahren war das Gewässer indes bereits stark verlandet.

Gräbenverlegung reichte nicht zur Trockenlegung

1936 liefen die ersten Meliorationsarbeiten. Namentlich durch Begradigung und Vertiefung der Blinden Trebel, die im See entspringt, wurde das Wasser des Richtenberger Sees und des Neumühler Teichs abgelassen. Der Reichsarbeitsdienst verlegte fast ferner 22.000 Meter Gräben zur Trockenlegung, aber der Erfolg blieb aus. Nur 35 Hektar des 151 Hektar großen Seegrundes waren ein Jahr später als Grünland oder für den Hanfanbau nutzbar.

Die Gräben wurden nicht gepflegt, schon bald stand wieder Wasser auf dem größten Teil der Flächen. Die DDR ging im Rahmen einer komplexen Melioration radikaler vor. Gräben wurden vertieft, die letzte Windung des Abflusses, also der Blinden Trebel, beseitigt und der Fluss noch einmal vertieft. Aber der Moorboden setzte sich. Der Seegrund erwies sich für die Grünlandnutzung als nicht sonderlich geeignet. Eine weitere Umweltsünde war die Anlegung zweier Hausmülldeponien.

1971 stellte die von dem Franzburger Lehrer Georg Matthes gegründete und geleitete Gruppe von Naturschutzhelfern auf der Messe der Meister von morgen (MMM) des Kreises Stralsund ein Projekt für eine Wiedervernässung von 90 der 128 Hektar vor, die ohnehin nicht landwirtschaftlich nutzbar waren. Die Messe der Meister von morgen war so etwas wie die sozialistische Variante von Jugend forscht.

Die MMM-Idee fand keine Zustimmung bei der SED-Kreisleitung Stralsund, genau wie 1979 der Vorschlag, gemeinsam mit dem VEB Wasserwirtschaft Rostock 25 bis 30 Hektar Wasserfläche wiederherzustellen. Stattdessen versuchte die DDR-Obrigkeit Anfang der 1980er Jahre noch einmal erfolglos, den Seegrund durch Melioration insgesamt besser nutzbar zu machen.

1992, also vor 30 Jahren, wurde erstmals nach der Wende ein Antrag auf Wiedervernässung des Neumühler Teichs und des Richtenberger Sees gestellt. Die Mittel sollten aus EU-Töpfen kommen. Aber der Antrag hatte keinen Erfolg. Das geht aus einem Schreiben des damaligen Naturschutz-Abteilungsleiters im Stralsunder Staatlichen Amt für Umwelt und Natur (Staun), Herbert Heller, an den Franzburger Naturfreund und Kommunalpolitiker Karl-Heinz Grießbach hervor. Der CDU-Politiker war damals Vorsitzender des Umweltausschusses des Stralsunder Kreistages.

Machbarkeitsstudie 1994 angekündigt

Grießbach wandte sich 1993 wegen des Wiedervernässungsprojekts an den Umweltminister in Schwerin. Die geschätzten Kosten lagen bei 350.000 Mark. Heller kündigte Anfang 1994 eine Studie zur Machbarkeit des Vorhabens an, die auch erstellt wurde.

Grießbach schrieb nun 1995 an die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel (CDU). Diese sagte zu, an einer von diesem veranstalteten Gesprächsrunden teilzunehmen. Grießbach drückte in Franzburg und Richtenberg auf Tempo. Deren Stadtvertretungenunterstützten das Projekt ebenfalls.

Grießbach wandte sich auch an die für den Autobahnbau zuständige Bundesgesellschaft Deges. Auch diese zeigte sich nach Rücksprache beim Land in einem Schreiben vom September 1995 prinzipiell angetan vom Wiedervernässungsprojekt. Das war entscheidend.

Herbert Heller verkünde 1996, dass es reale Chancen für die Wiedergeburt von Neumühler Teich und Richtenberger See gebe. Grießbach habe den letzten, entscheidenden Anstoß nach der Wende geebnet. Im gleichen Jahr wurde der Auftrag für die Ausführungsplanung vergeben. 1998 kündigte die Deges im Beisein von Angela Merkel den Beginn der Bauarbeiten für 2000 an, musste sich aber revidieren. Dann hieß es frühestens 2002, geworden ist es 2004. Als Kosten wurden nun 2,3 Millionen Euro genannt. Ein Franzburger Vorstoß, den See künftig nach ihrer Stadt zu benennen, sorgte zwar für ein Blätterrauschen im Medienwald, scheiterte aber.

Der Biber ist jetzt auch am Richtenberger See heimisch geworden. Quelle: Michael Dering

Das Wasser, immerhin über 1,8 Millionen Kubikmeter für die 128 Hektar große Wasserfläche des Richtenberger Sees, kommt aus dem Zandershäger Graben, der in der DDR verrohrt und umgeleitet worden war. Der zweite Zufluss ist der Müggenhaller Graben. Die beiden Hausmülldeponien wurden sicherheitshalber abgedeckt, ein Gutachten hatte ihre Ungefährlichkeit belegt. Zur Blinden Trebel, also dem natürlichen Abfluss, entstand ein Wehr mit Fischaufstiegsmöglichkeiten.

Der Richtenberger See ist wieder Vogelparadies Quelle: NABU NRW

Von Eckhard Oberdörfer