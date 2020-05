Vor 3000 Jahren kämpften mehrere Tausend Mann im Tollensetal

Vorpommern

Es war und ist eine archäologische Sensation ersten Ranges, die das bisherige Bild der Bronzezeit nachhaltig verändert. Zwischen etwa 1300 und 1250 vor Christus tobte der blutige Kampf zweier Heere im heute so beschaulichen Tollensetal. Es ist das erste archäologisch nachgewiesene Schlachtfeld Europas. Mehr als 12 000 Knochen wurden schon geborgen.

Schlachtfeld erstreckt sich über mehrere Kilometer

„Bis heute kennen wir keine Parallele aus dieser Zeit“, so die Einschätzung von Prof. Thomas Terberger, der führend an den bisherigen Ausgrabungen in Regie des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege und der Uni Greifswald beteiligt war. Das Schlachtfeld erstreckt sich über mehrere Kilometer. Wahrscheinlich befand sich hier ein wichtiger befestigter Flussübergang.

„Die Ergebnisse unserer bisherigen Arbeiten haben meine Erwartung in jeder Hinsicht übertroffen und die internationale Bedeutung des Fundplatzes ist meines Erachtens sowohl in der Fachwelt und der allgemeinen Öffentlichkeit anerkannt“, so Terberger.

Den Anstoß für die Untersuchungen gab ein ehrenamtlicher Denkmalpfleger 1996. Er fand Skelettreste und eine wie ein Baseballschläger geformte Holzkeule an einem Hang des Flusses Tollense. In einem Oberschenkelknochen steckte eine Pfeilspitze aus Feuerstein. Weitere Waffenfunde folgten. Bronzepfeilspitzen sind inzwischen gegenüber denen aus Feuerstein deutlich in der Überzahl. Pferde hatten die Kämpfer nur wenige dabei.

Verletzungen durch Nah- und Fernwaffen

Schädel mit Pfeilspitze Quelle: Rest

Teilweise liegen Überreste der Gefallenen dicht an dicht. Die identifizierten Knochen gehören zu Männern im Alter von etwa 20 bis etwa 40 Jahren. Viele wiesen Verletzungen durch Nah- und Fernwaffen auf. Bei den mit über 1,5 Millionen Euro finanzierten Untersuchungen von 2010 bis Ende 2016 stellte sich heraus, dass die Krieger zum Teil möglicherweise aus dem südlichen Mitteleuropa stammen.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass im Tollensetal zwischen 2000 und 6000 Kämpfer aufeinandertrafen, von denen 400 bis 1200 starben – gewaltige Zahlen angesichts der geringen Bevölkerungszahlen in der nordischen Bronzezeit. Die Leichen wurden nicht bestattet, sondern blieben liegen und wurden großteils geplündert.

„Das Tal muss über eine lange Zeit ein Ort des Schreckens gewesen sein, der weit über die nähere Umgebung bekannt war“, so Gundula Linke, Thomas Terberger und Detlef Jantzen in einem Ausstellungs-Band. Die Sensation an sich ist das bronzezeitliche Schlachtfeld, aber es wurden auch außergewöhnliche Einzelfunde wie goldene Spiralringe und in Deutschland bisher einmalige Zinnringe gemacht.

Auch die persönliche Ausstattung eines Kriegers, die nach etwa 3300 Jahren immer noch an der gleichen Stelle in der Tollense lag, sorgte für Aufsehen. Wahrscheinlich hatte der Mann eine Art Geld dabei, und zwar kleine Kupferbarren, die sich ebenso wie Messer und Meißel unter den insgesamt 31 Stücken fanden.

Fundpräsentation aus dem Tollensetal bei einer Sonderschau Quelle: dpa

