Vorpommern

Das Tollensetal ist die aufregendste Fundstelle Europas. Unter dieser Überschrift beschreibt Prof. Thomas Terberger ebenso informativ wie verständlich und spannend eine Forschungsgeschichte, die 1996 mit einem Knochenfund der Familie Borgwardt in der Nähe von Weltzin bei einer Bootstour auf der Tollense begann. Ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger haben in dieser Geschichte eine wesentliche Rolle gespielt. Das älteste Schlachtfeld Europas aus der Zeit um 1300 vor Christus sorgt seither immer wieder für Aufsehen. Der bisherige Erkenntnisstand wurde in einem von Joachim Krüger, Gundula Lidke, Sebastian Lorenz und Thomas Terberger herausgegebenen Heft der Zeitschrift „Archäologie in Deutschland“ zusammengefasst, das jetzt erschienen ist.

Beeindruckend sind die methodische Vielfalt, der Einsatz moderner naturwissenschaftlicher Methoden, wie der Geomagnetik, auf dem langen Weg und die Schlagzeilen über Europas ältestes Schlachtfeld.

Anzeige

Hochwasser half den Forschern

Über 1000 Stunden verbrachten Forschungstaucher in dem kleinen Fluss. Sie entdeckten nach langer Vorarbeit die Schicht, in der sich die Hinterlassenschaften der Bronzezeit befinden. Im Sediment der Tollense wurde 2013 auch der spektakuläre Fund eines Schädels mit einer Pfeilspitze darin durch Joachim Krüger gemacht. Ein Hochwasser zwei Jahre zuvor half bei der Auffindung eines Bereichs mit einer Vielzahl menschlicher Knochen, darunter 17 Schädel. Sonja Nagel entdeckte hier einen Pfeil, Frank Nagel einen goldenen Spiralring, der belegt, dass auch sozial höher stehende Personen in der Schlacht starben.

Weitere OZ+ Artikel

2016 gelang ein weiterer spektakulärer Fund von insgesamt 250 Gramm Bronze, die wahrscheinlich zum persönlichen Besitz eines Kriegers gehörten. Da das Schlachtfeld geplündert wurde, ist das außergewöhnlich.

Der Kampf um die Herrschaft über den Pass

Eine Straße wurde entdeckt, die sicher als Handelsweg diente. Gut erhaltene Wegetrassen der Bronzezeit sind selten. Die im Tollensetal entdeckte Straße macht deutlich, dass die Infrastruktur im Tollensetal weit besser war, als man sich vor den Ausgrabungen vorstellen konnte. Wahrscheinlich ging es bei der Auseinandersetzung um die Kontrolle über eine Talquerung von strategischer Bedeutung. Thomas Terberger und Joachim Krüger interpretieren die gefundenen etwa 80 Waffen und waffenfähigen Geräte. Dazu gehören vor allem Pfeilspitzen aus Bronze und Feuerstein sowie für den Nahkampf geeignete Messer, Beil und Schwerter aus Bronze und Holzkeulen.

„Sehr wahrscheinlich war der Konflikt von historischer Dimension, der Eingang in das kulturelle Gedächtnis der bronzezeitlichen Menschen im Norden gefunden hat“, schreiben die Herausgeber. „Auch wenn wir die Siegerpartei nicht kennen, so wird das Tollensetal für Jahrhunderte ein Ort des Schreckens oder zumindest des Gedenkens gewesen sein.“

Info: Joachim Krüger, Gundula Lidke, Sebastian Lorenz, Thomas Terberger (Hg): Tollensetal 1300 v. Chr. Das älteste Schlachtfeld Europas, ISBN 978-3-8062-4192-1, 28 Euro

Lesen Sie weiter:

An der Tollense tobte einst die älteste bekannte Schlacht Europas

Architekt entwirft ein Museum für die große Schlacht im Tollensetal

Von eob