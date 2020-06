Vor 75 Jahren: Als aus Schulen auf der Insel Rügen Lazarette wurden

Bergen/Putbus/Garz

Schulschließungen sind in Rügens jüngerer Geschichte fast beispiellos. Zu massiven Einschränkungen und zur zeitweisen Einstellung des Schulbetriebes kam es nur in der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Bergens Stadtschule wurde bereits im November 1944 teilweise umfunktioniert. Man brachte dort für vier Wochen über 2000 Flüchtlinge unter. Die erste Schulschließung hatte die Verwaltung ab Mitte Dezember 1944 für einen Monat festgelegt, um das Heizmaterial zu sparen. Nach kurzer Öffnung der Schule erfuhren Eltern und Schüler von deren Schließung, weil die Kreisverwaltung hier ein Lazarett einrichten wollte.

Bis Anfang Mai bestellten die Lehrer die einzelnen Klassen abwechselnd zur Arndt-Oberschule, um ihnen Aufträge für Hausarbeiten zu übergeben. Gleich nach Kriegsende endete der so überbrückte und nicht mehr geordnete Schulbetrieb wie an allen Rügener Schulen.

Schule in Putbus als Übergangsgefängnis

Die Putbusser Schüler mussten ebenfalls auf den normalen Unterricht verzichten. Die neue Volksschule diente bis Ende April 1945 als Lazarett, in dem sich verwundete Soldaten erholen und auf den erneuten Einsatz an der Front vorbereiten sollten. Nach Einmarsch der Roten Armee im Mai nutzte man das Haus in der Schulstraße als Übergangsgefängnis für gefangen genommene deutsche Soldaten. Sie wurden auf engstem Raum in der Aula im Dachgeschoss eingesperrt und Tage später zum Gefängnis nach Bergen überstellt.

Anschließend nahm hier eine Typhus- und Seuchenstation ihren Betrieb auf, um die im ganzen Landkreis aufkommenden Seuchen zu bekämpfen. In dieser Zeit nutzten Ärzte und Schwestern allein elf Hilfskrankenhäuser auf Rügen.

Lehrer entlassen – Schulsystem sollte erneuert werden

Der Unterrichtsbetrieb war in Garz ab Mai 1945 für mehrere Monate unterbrochen worden. Nach Deutschlands Kapitulation wurden umgehend alle Lehrer der Schule entlassen, da sie teilweise Mitglied der NSDAP und Mitarbeiter eines Schulsystems waren, das umgehend abgeschafft werden sollte.

Diese begründete Entlassungswelle im gesamten Land sowie die Umstellung von Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien bedeutete eine große Herausforderung. Der SMAD-Befehl Nr. 40, der die deutschen Verwaltungen anwies, die Voraussetzungen für einen neu ausgerichteten Schulbetrieb zu schaffen, regelte keine Einzelheiten für die betroffenen Gemeinden.

Die Putbusser Volksschule Quelle: Sammlung André Farin

Schulreform und Wiederaufnahme des Betriebs verliefen parallel

Einig waren sich Schulpolitiker über die Ausrichtung der Nachkriegsschule, in der man „die Jugend frei von nazistischen und militaristischen Auffassungen im Geiste des friedlichen und freundschaftlichen Zusammenlebens der Völker“ erziehen wollte. Schulreform und Aufnahme des Schulbetriebes liefen parallel. Am 1. Oktober 1945 begann für 12 373 Schüler der Unterricht an den Rügener Schulen, die mit verschiedenen Widrigkeiten zu kämpfen hatten.

Viel zu wenig Räume für die vielen Schüler

In Bergen mussten Handwerker und Reinigungskräfte wochenlang die Stadtschule auf Vordermann bringen, denn sie glich nach wenigen Monaten Umnutzung einem Chaos. Albrecht Krüger berichtet darüber in Bergens Jubiläumsschrift (1988): „Von den Einrichtungsgegenständen des Lazaretts sind nur Trümmer und Scherben übrig geblieben. Viele Fenster waren eingeschlagen. Türfüllungen beschädigt, Schränke aufgebrochen.“

Die Verwaltung ließ die von den Einwohnern „sichergestellten“ Schulmöbel zurückholen. Trotzdem reichten die hergerichteten Klassenräume für viel zu viele Schüler nicht aus. Man spricht von 40 bis 50 Schülern in einer Klasse, in Garz sogar an die 60 Schüler. Kein Wunder, denn in dieser Zeit hatte sich die Einwohnerzahl Rügens fast verdoppelt und lag zeitweise bei 100 000 Menschen. Lehr- und Lernmittel waren genauso knapp wie Heizmaterial, was dazu führte, dass im Winter der Unterricht nur in ein bis zwei Stunden abgehalten werden konnte.

Helferkurse für Neulehrer

Über 60 Prozent der alten Lehrer mit Parteibuch hatte man gekündigt. Mindestens 100 Neulehrer waren notwendig, um den Unterricht abzusichern. Daher organisierte die Schulverwaltung „Schulhelferkurse“ in Bergen und Kurzlehrgänge für Neulehrer in Putbus. Von dort gingen sie in die Inselschulen und waren in dieser Aufbruchstimmung sehr motiviert. „Vor die Kinder traten begeisterte, aber Neuland betretende, junge Menschen“, schreibt Sylvia Schultz in ihrem Abriss der Garzer Schulgeschichte (1994). Sie wären Willens gewesen, „unter widrigsten Umständen zu unterrichten.“

Zeitungen als Schulhefte

Weil Not erfinderisch machte, ließen sich die jungen Leute immer wieder etwas Neues einfallen. Garzer Lehrer fertigten ihre eigenen Fibeln an, man beschrieb Zeitungsränder und arbeitete mit vorhandenen Schiefertafeln und Griffeln. Wenn es zu kalt wurde, verkürzte man den Unterricht, um Holz und Kohle zu sparen. Roggenbrötchen gab es in der Essenspause, um den Hunger der Kinder zu lindern.

Lehrer Norbert Korn, der im September 1946 in Putbus seinen Schuldienst begann berichtete von einem weiteren Missstand: „In den 3. und 4. Klassen saßen in jenen Jahren Schüler, denen die Grundlagen in Lesen, Schreiben und Rechnen fehlten.“ Hier waren die angehenden Sonderpädagogen wie er gefragt, um schon damals mit gut überlegten Methoden alle Lernenden in die Stunde einzubeziehen.

André Farin