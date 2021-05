Vor der Wiedereröffnung: Swinemündes Hoteliers kritisieren Beschränkung zum Mai-Auftakt 

Swinemünde

Endlich: Beim polnischen Nachbarn werden die strengen Corona-Auflagen zurückgefahren. Das ist möglich, da die Anzahl von Infektionen stetig abnimmt und die Anzahl von Impfungen zunimmt. Am Mittwoch legte die Regierung einen detaillierten Plan zur Aufhebung der Beschränkungen vor.

Auch die Tourismusbranche in Swinemünde atmet auf, übt zugleich aber auch Kritik. Der Grund: Die Lockerungen gelten erst nach dem „Langen Mai-Wochenende“ zum Monatsauftakt. Doch gerade das nutzen viele Polen, um in ihre ersten Frühlingsferien zu starten. Nur empfangen werden können sie nicht. Der Tourismusbranche gehen Gäste flöten. Die Branche fordert deshalb, Beschränkungen gerade und schon für das bevorstehende Mai-Wochenende aufzuheben.

„Die letzten sieben Monate sind verloren: Silvester, Ostern, Winterferien. Und jetzt auch noch das lange Mai-Wochenende. Wir richten den Blick nun auf das Fronleichnam-Wochenende am 3. Juni. Erst dann erwarten wir, dass die Hotellerie wieder aufatmen kann. Wir erwarten nicht, dass der Mai großartig wird. Vielleicht 30 bis 40 Prozent Belegung, wenn es 50 Prozent sind, wird es großartig sein“, sagt Roman Kucierski, Geschäftsleiter im Hamilton Hotel in Swinemünde.

Nordhandelskammer-Vorsitzende: Halte Schließung am lange Wochenende für übereifrig

Hanna Mojsiuk, Vorsitzende der Nordhandelskammer in Stettin, der Unternehmer aus ganz Westpommern angehören, betont, dass die Situation in der Tourismusbranche sehr schwierig ist. Die Hotels waren in den letzten 6 Monaten nur drei Wochen geöffnet. „Ich halte die Schließung von Hotels am Langen-Mai-Wochenende für übereifrig. Ab Mai sollten wir nach der dramatischen Zeit der Pandemie zum Hochfahren der Wirtschaft zurückkehren. Ich habe keine Zweifel, dass die Schließung von Hotels für das Mai-Wochenende ein schwerer Schlag für Westpommern ist. Ich weiß, dass Hoteliers bereit sind zu öffnen und Touristen sehnsüchtig erwarten. Die kommenden Wochen sind für sie, das Sein oder Nichtsein“, so Mojsiuk.

„Wir mussten niemanden entlassen, wir sind bereit, Gäste aufzunehmen“, bestätigt Iwona Wojtal vom Harmony House in Swinemünde. Kleinere Hotels konnten dank staatlicher Hilfe ihre Angestellten weiterhin beschäftigen. Indiz für den nun doch möglichen Saisonstart mit Einschränkungen ist auch, dass es immer mehr Stellenangebote für Kellner, Rezeptionisten, Köche und Barkeeper in der Region gibt.

Gute Buchungslage

Positiv stellen sich die Buchungszahlen in Hotels und Beherbergungsbetrieben dar. Alles deutet darauf hin, dass die zweite Jahreshälfte für die Tourismusbranche sehr erfolgreich sein wird – abhängig natürlich vom Infektionsgeschehen. Swinemündes Hoteliers erwarten, dass hauptsächlich einheimische Touristen an die Ostsee kommen. Zum einen möchten viele Polen auch einen Touristen-Gutschein nutzen – Urlaubsgeld von der Regierung in der Höhe von 500 Złoty pro Kind. Zum anderen stützt sich diese Prognose auf die nach wie vor ungewisse Situation in anderen Urlaubsdestinationen und auf Schwierigkeiten bei Reisen in Nicht-EU-Länder.

„Alles verschiebt sich auf Juli, August und auch auf die Herbstsaison“, stellt Roman Kucierski fest. Und malt noch einige Fragezeichen: „Wir wissen auch nicht, wie die Situation mit Touristen aus Deutschland oder Skandinavien aussehen wird. Vieles ist unklar.“

