Vorbereitung mit Vorschlaghammer: Greifswalds Traditionssegler wird entkernt

Fast schon routiniert setzt Robert Greiner-Pol zum Schlag an: Ein kräftiger Stoß mit dem Vorschlaghammer genügt und ein großes Stück der Innenverkleidung fällt zu Boden. Dass sich hier einst die Nasszellen befunden haben, darauf deuten nur noch zwei Waschbecken hin, die auf dem Boden liegen. Ansonsten gleicht der Raum einer einzigen Baustelle.

In dieser Woche haben die Entkernungsarbeiten im Inneren des Traditionsschiffes „Greif“ begonnen. Bevor das Segelschulschiff im Herbst auf die Werft überführt wird, um dort wieder seetauglich gemacht zu werden, muss im Inneren alles freigelegt werden.

Die Vorgehensweise der Entkernung ist simpel: Alles, was zu marode ist, nicht mehr benötigt wird oder nicht zerstörungsfrei demontiert werden kann, wird entsorgt. Dazu zählen Isolierungen und Dämmmaterialien. Alles andere – wie beispielsweise die Türen der Kojen – wird vorübergehend gelagert. Bislang hat die Crew rund fünf Tonnen Schrott entsorgt. Wie viel noch folgen wird? Schwer abzuschätzen.

Bootsmann: „Nun bin ich Bauleiter“

Anfang 2020 wurden massive Schäden an der Außenhaut der „Greif“ festgestellt. Die Schonerbrigg wurde als fahruntüchtig an die Kette gelegt. Damit das 70 Jahre alte Schiff wieder ablegen kann, werden etwa 3,4 Millionen Euro benötigt. Der Löwenanteil kommt vom Bund, weitere Mittel vom Land und von der Stadt. Hinzugekommen sind Spenden von Initiativen, Unternehmen und Privatpersonen für das schwimmende Denkmal, wie das Schiff auch genannt wird. Durch die OZ-Aktion „Rettet die Greif“, an der sich etliche Leser beteiligten, konnten rund 170 000 Euro in die Wiederherstellung fließen.

Die Entkernung, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit noch in Eigenregie durch die Besatzung ausgeführt wird, vergleicht Bootsmann Greiner-Pol mit einem Zahnarztbesuch: „Das schlechte, also die Karies, muss raus, damit zum Schluss die Krone draufkommt.“ Seit fast anderthalb Jahren hat der leidenschaftliche Hobby-Musiker keinen Fahrtwind mehr auf der „Greif“ gespürt.

Statt die Segel zu setzen, stand er zwischenzeitlich abwechselnd mit dem zweiten Bootsmann hinter der Ladentheke des „Schipp in“, in dem Pullover oder Postkarten mit „Greif“-Motiv zum Kauf angeboten wurden. „Nun bin ich Bauleiter“, sagt Greiner-Pol und grinst. Bei der Entkernung müsse man mit viel Kraft rangehen, aber „nicht alles einfach stumpf zerstören“, so der Bootsmann.

Elektrischer Antrieb auf der „Greif“ geplant

Für den ersten Offizier Ole Schmidt ist es nicht die erste Schiffsbaustelle. Er ist nicht nur der Mann fürs Grobe, sondern auch für die technische Inspektion der Entkernung verantwortlich. Der Freie Sachverständige für Traditionsschiffe und Schiffbauingenieur entscheidet, was noch zu gebrauchen ist und was erneuert werden muss. „Wichtig ist, dass wir die Zeit nun für gründliche Vorbereitung und Planung nutzen“, sagt Schmidt. Neben der Entkernung, die schätzungsweise zwischen zwei und drei Monate andauern wird, sollen vor Werft-Antritt noch die Holzverlängerungen der Masten eingelagert und aufgearbeitet werden.

Auf der Agenda steht auch die Motorisierung des Schiffes. Aktuell handelt es sich noch um einen Dieselmotor, der bereits vor 30 Jahren als gebrauchte Technik eingebaut wurde, klärt Schmidt auf. „Die Idee ist, dass wir einen elektrischen Antrieb installieren. Also den Propeller über einen E-Motoren antreiben und den Strom dazu über die Generatoren gewinnen, die ohnehin auf dem Schiff für die Bordstromversorgung laufen. Man würde die Geräte, den Umfang, den Platzbedarf und auch die Geräuschbelastung reduzieren.“

„Open-Ship“ trotz und wegen der Baustelle

Im Juni sei ein Aktionstag geplant, um weitere helfende Hände für die Entkernung zu gewinnen, sagt Betriebsleiter Friedrich Fichte. „Das ganze hier rauszuholen, ist eine Menge Arbeit. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung.“ An den „Open-Ship“-Veranstaltungen, wie es sie im vergangenen Sommer gab, hält der Förderverein trotz oder auch gerade wegen der Baumaßnahmen weiterhin fest. „Wir wissen noch nicht, ob wir den hintersten Winkel zeigen können und mit der Öffentlichkeit direkt auf die Baustelle gehen werden, aber wir wollen Möglichkeiten für das ,Open-Ship‘ finden. Die Leute haben es gut angenommen.“

Sobald die Fördermittelbescheide von Bund und Land eingetroffen sind, wird mit der Ausschreibung der Werftarbeiten begonnen werden. Wo genau die Reparaturen vorgenommen werden, entscheidet das EU-weite Werft-Vergabeverfahren. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die „Greif“ im Mai nächsten Jahres wieder in See stechen.

Von Christin Lachmann