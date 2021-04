Greifswald

Nach den negativen Meldungen über den Corona-Impfstoff Astrazeneca waren es am Wochenende ermutigende Bilder, die aus Wismar kamen: Teilweise mehrere Stunden lang warteten ältere Menschen in einer Schlage, um sich mit dem Stoff impfen zu lassen.

Diese Bilder sollen sich am kommenden Samstag in Greifswald wiederholen. Der Kreis wird das Impfzentrum an diesem Tag öffnen. Ohne Termine, dafür mit Anstehen, bis man dran ist. Das Modell war bereits zwei Mal in Mecklenburg-Vorpommern ein Erfolg. Die OSTSEE-ZEITUNG verrät, was Sie beachten müssen.

Warme Kleidung empfohlen

Grundsätzlich gilt: Am Samstag werden im Greifswalder Impfzentrum zwischen 8 und 18 Uhr und im Pasewalker Zentrum zwischen 10 und 18 Uhr über 60-Jährige geimpft. Eine Terminabsprache ist nicht notwendig. „Die Impflinge sollten lediglich ihren Personalausweis für den Altersabgleich mitbringen“, heißt es in der Presseerklärung des Kreises. Sprecher Achim Froitzheim ergänzt: „Eine der Jahreszeit und der eventuell anfallenden Wartezeit angepasste (dicke) Kleidung ist sicherlich von Vorteil.“ Denn im Land gibt es bereits Erfahrungen mit dieser Art von Terminen.

Lange Wartezeiten müssen eingeplant werden

Wismar und Neubrandenburg haben es vorgemacht. Die Erfahrungen zeigen: Die Impfwilligen müssen Geduld mitbringen, wenn sie den Impfstoff von Astrazeneca haben wollen. Wer jedoch bereit ist, etwas zu warten, wird nicht wieder weggeschickt. Das versicherte Froitzheim auch: „Wir verfügen über genügend Dosen des Impfstoffes Astrazeneca. Wer vor Ort ist und das 60. Lebensjahr vollendet hat, wird auch geimpft“, so der Kreissprecher.

Der Kreis will auf den Ansturm jedoch vorbereitet sein. Es gäbe bereits Absprachen mit dem DRK, versicherte Froitzheim. Die Kollegen würden für die Wartenden sorgen. Ob nur mit einer Decke, einem Tee oder Kaffee oder sogar mit einer warmen Suppe – die Menükarte kannte der Sprecher noch nicht.

„Reisebusse aus Rostock schicken wir wieder weg“

Eine entscheidende Frage im Vorfeld war zudem, ob sich nur Vorpommern-Greifswalder an den beiden Standorten impfen lassen können. Dazu hat der Kreis eine klare, aber humane Lösung gefunden: Wenn vereinzelt zufällige Besucher aus anderen Kreisen kommen, weil sie beispielsweise gerade eh in Vorpommern-Greifswald seien und sich gemeinsam mit ihren Bekannten anstellen würden, würde niemand „päpstlicher als der Papst sein,“ so Froitzheim. Er machte jedoch auch klar, dass erkennbarer Impftourismus unterbunden werde. „Reisebusse aus Rostock schicken wir wieder zurück.“

Auch ansonsten soll für die Sicherheit des Termins gesorgt sein. „Wachschutz ist immer am Impfzentrum, die Polizei bestreift beide Impfzentren regelmäßig“, so Froitzheim.

Erfolgsprinzip ist bereits erprobt

Nicht nur in Wismar, auch in der Mecklenburgischen Seenplatte konnten sich bereits Menschen ohne Termin impfen lassen. Am Karsamstag kamen im südlichen Nachbarkreis von Vorpommern-Greifswald knapp 1000 Menschen zusammen, die einen Piks mit dem schwedischen Impfstoff wollten. In Neubrandenburg nahmen sie dafür Wartezeiten von bis zu dreieinhalb Stunden in Kauf. Auch in der Stadt Waren kamen mehr als viermal so viele Impfwillige zusammen wie erhofft. Ähnlich gute Ergebnisse erhofft sich nun auch Vorpommern-Greifswald mit den Aktionen am Wochenende.

Dabei weißt Froitzheim jedoch dezidiert darauf hin, dass die Abstände eingehalten werden müssen. Immerhin dürfte es sich bei den terminfreien Impftagen um die größten Veranstaltungen seit Monaten in Mecklenburg-Vorpommern handeln.

Wismar: Startschwierigkeiten, aber voller Erfolg

„Das war gut gemeint, aber hier herrscht jetzt Chaos. Die können ruhig 24 Stunden impfen! Ich würde auch nachts kommen,“ hieß es am Montagmorgen von einem Impfwilligen aus Wismar, der die Situation in der Schlange bewertet. Eins einte jedoch alle Wartenden: sie hielten aus, denn sie wollten geimpft werden!

So sah es am Ende auch Nordwestmecklenburgs Landrätin „Die Premiere in Wismar ist gelungen“, konstatiert Kerstin Weiss (SPD). „Wir wussten ja vorher nicht, wie viele Impfwillige kommen würden und ob das alles funktionieren würde.“ Aber: Alles lief ruhig ab, auch wenn die Schlange schon am Morgen mehrere Hundert Meter lang war.

Hintergrund der Aktion ist die Empfehlung der Impfkommission, Astrazeneca nicht mehr an Personen unter 60 Jahre zu verimpfen. Die Kreise haben den Stoff jedoch für Lehrer und Kita-Personal eingeplant und deswegen viel gelagert.

Von Philipp Schulz