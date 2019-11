Vorerst kein Denkmal für Ernst Moritz Arndt in Greifswald

Greifswald

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Das Ziel der Bürgerschaft, dem umstrittenen Historiker Ernst Moritz Arndt zu seinem diesjährigen 250. Geburtstag in Greifswald doch noch ein Denkmal zu setzen, ist erst einmal in die Ferne gerückt. Zwar lagen dem Stadtparlament am Montag gleich zwei Beschlussvorschläge zur Umsetzung eines solchen Projekts vor. Doch weder der Antrag der CDU noch jener von SPD/Grünen fand eine Mehrheit.

Dabei warb Madeleine Tolani ( CDU) zuvor eindrücklich dafür, „an einem Strang zu ziehen“ und die in dieser Frage bislang so gespaltene „Stadtgesellschaft wieder zu versöhnen“. Das sollte nach dem Willen der Christdemokraten mit einem von Schülern der Arndtschule gestalteten und in der Arndtstraße platzierten Denkmal geschehen. Einen gleichlautenden Vorschlag hatte im Vorfeld die Stadtverwaltung unterbreitet – als eine von drei Varianten. Zur Auswahl standen noch ein Findling und das Pflanzen einer Eiche.

Grüne und SPD konnten sich mit diesen Ideen nicht anfreunden, schlugen deshalb vor, ein temporäres Projekt des Vereins Artcube mit Schülern zu Arndt im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz zu initiieren. „Das ist ein super Begegnungsort“, argumentierte Ulrike Berger (Grüne). Kunst sei streitbar. Dies gelte insbesondere für Kunst im öffentlichen Raum. Ein Denkmal im Kubus greife damit die seit Jahren geführte Debatte um Arndt besser auf als jede andere Variante. Denn dort sei eine kritische Auseinandersetzung mit dessen Werk nicht nur möglich, sondern sogar erwünscht. Alternativ konnten sich SPD und Grüne auch die Pflanzung eines Baumes vorstellen – allerdings präferierten sie den Baum des Jahres: eine Flatter-Ulme.

Einzelmitglied Grit Wuschek, die den CDU-Vorschlag unterstützte, erinnerte an den Wunsch der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft, eine dauerhafte Ehrung für Arndt vorzunehmen. Dafür sprach sich auch Ulf Burmeister (Bürgerliste) aus. „Ich kann mit einem Denkmal, aber auch mit einem Baum leben“, sagte er. Am Ende fand kein Vorschlag eine Mehrheit. Auch der angehende Historiker Timo Neder (Linke) lehnte beide Vorlagen ab: „ Greifswald braucht eine aktive Auseinandersetzung mit dem Wirken und Denken Arndts, kein stilles Denkmal.“ Daher freue er sich über die vielen inhaltlichen Veranstaltungen in Arndts 250. Geburtstagsjahr. Dies sei mehr wert als Steine oder Flatterulmen aufzustellen, „um entweder oberflächlich aus der angeheizten Stimmung einer stadtweiten Debatte Kapital zu schlagen oder das Thema halbherzig abräumen zu wollen“.

Von Petra Hase