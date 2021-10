Vorfahrt missachtet: Drei Verletzt bei Verkehrsunfall in Kemnitz

Kemnitz

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 34 Jahre alte Frau zusammen mit einem dreijährigen Kind in ihrem Mercedes auf der Landesstraße in Richtung Friedrichhagen. Gegen 16 Uhr verließ ein 81 Jahre alter Volvo-Fahrer den Rinderzuchtbetrieb „Augustin“. Er wollte von dort nach links in die L26 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt der 34-Jährigen.

Beim Zusammenstoß wurden die drei Insassen in den beiden Fahrzeugen leicht verletzt. Sie alle wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Die Straße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Von RND/axl