Vorhang auf am Theater Vorpommern!

Greifswald/Stralsund

Der März ist Premierenmonat am Theater Vorpommern. Vier ganz unterschiedliche Stücke stehen zur Auswahl. Den Beginn macht am Donnerstag, 19. März, ein Psychothriller im Rubenowsaal in Greifswald. „Angst – Der Feind in meinem Haus“ heißt das Stück, das Intendant Dirk Löschner nach einer Vorlage von Dirk Kurbjuwei mit dem Schauspieler Ronny Winter auf die Bühne bringt. Ein unheimlicher Nachbar bringt ein Paar an den Rand des Wahnsinns … und darüber hinaus. Beginn: 20 Uhr

Europas Drama auf der Bühne

Nur zwei Tage später, am 21. März, folgt eine Deutschlandpremiere im Theater Stralsund. Das Theaterstück „Das Abendland“ von der dänischen Autorin Julie Maj Jakobsen führt zu einer Autobahn-Raststätte an einer europäischen Grenze. Dort begegnen die Zuschauer vielen Reisenden – Geschäftsmännern, Familien und einem Ehepaar – und plötzlich steht eine syrische Frau im Raum. Auf dem Parkplatz sammeln sich immer mehr Flüchtlinge. Die Türen werden geschlossen, um den Flüchtlingsstrom draußen zu halten und der Ort wird zum Schauplatz für ein existenzielles Drama darüber, wohin sich Europa bewegt. Die Regie führt Dirk Löschner, der unter anderem bereits am Hebbel-Theater und am Theater der Altmark tätig war. Zum Ende der Spielzeit wird er das Theater Vorpommern verlassen. Beginn: 19.30 Uhr im Großen Haus Stralsund.

Premieren am Theater Vorpommern im März „Angst – Der Feind in meinem Haus“ von Dirk Kurbjuweit. Inszenierung, Bühne und Kostüme: Sascha Löschner Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr im Rubenowsaal in Greifswald „Das Abendland“ von Julie Maj Jakobsen. Inszenierung: Dirk Löschner. Musikalische Leitung: Sebastian Undisz. Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus in Stralsund. „Die lustige Witwe“ – Operette von Franz Lehár. Musikalische Leitung: Alexander Steinitz. Inszenierung: Wolfgang Berthold. Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus in Greifswald „Nora“ von Henrik Ibsen in einer Inszenierung von Reinhard Göber. Samstag, 28. März, um 19.30 Uhr im Großen Haus in Greifswald

Bewerber um die „lustige Witwe“

In der Operette „Die lustige Witwe“ nimmt Komponisten Franz Lehár die Zuschauer auf eine aberwitzige Beziehungsreise in den Balkan-Operettenstaat Pontevedro mit. Die selbstbewusste, reiche und noch hübsche Witwe sieht sich eher zaghaften Verehren gegenüber. Dabei würde der Botschafter doch so gerne … Regie führt Wolfgang Berthold, der in der vergangenen Spielzeit am Theater Vorpommern das Kammermusical „Die letzten fünf Jahre“ von Jason Robert Brown inszenierte. Premiere ist am 21. März um 19.30 Uhr im Großen Haus in Greifswald.

Raus aus dem Puppenhaus

Den Abschluss macht ein echter Klassiker. Henrik Ibsens „Nora“, uraufgeführt 1879, zählt zu den großen Stoffen des bürgerlichen Theaters. In der Inszenierung des Theaters Vorpommern werden die Zuschauer Nora jedoch nicht in der Zeit des ausklingenden 19. Jahrhunderts begegnen, sondern als moderner Frau von heute. Nora steht zu ihren Glückserwartungen und lässt sich von ihnen zur radikalsten Entscheidung ihres Lebens treiben: Sie verlässt Mann und Kinder und tritt die Reise in das unbekannte Land jenseits des wohlbehüteten, viel zu engen (Puppen-)Heims an. Die Titelrolle spielt Friederike Serr, seit Beginn dieser Spielzeit festes Mitglied im Ensemble des Theaters Vorpommern. Regie führt Oberspielleiter Reinhard Göber, beide zusammen waren bereits mit dem Stück „Hamlet“ erfolgreich. Premiere ist am 28. März um 19.30 Uhr im großen Haus Greifswald.

Lesen Sie mehr

Dirk Löschner über sein Aus: „Wenn es nicht passt, muss man sich trennen“

Greifswald: Neues Theater für die Hansestadt

Theater Vorpommern bringt Sting-Musical auf die Bühne: Kommt der Weltstar nach MV?

Von Anne Ziebarth