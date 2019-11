Vorlesetag: Auf Abenteuerreise mit den Hugidubies

Greifswald

Mit Hugi, Gigi, Dubix und ihrem Hund Libero ging es am Freitag vom Dschungel, über die Unterwasserwelt bis hin ins Weltall. Zum ersten Mal beteiligte sich die Buchhandlung Hugendubel am bundesweiten Vorlesetag. Bereits am Vormittag ging es für rund 60 Greifswalder Kita-Kinder buchstäblich auf Abenteuerreise. Am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr nutzen ein Dutzend kleine und große Bücherfreunde die Gunst des Vorlesens. Filialleiter Jens Finger schließt eine Fortsetzung im kommenden Jahr nicht aus.

Wer den offiziellen Vorlesetag verpasst hat, bekommt die Gelegenheit am Sonnabend (16. November) in der Stadtbibliothek vorbeizuschauen. Dort lädt die Bücherei um 10.30 Uhr zum Vorlesen ein. 14 Ehrenamtliche lesen regelmäßig in der Stadtbibliothek und in Kindertagesstätten für Kinder ab drei Jahren vor.

Im vergangenen Jahr haben sich laut Initiator eine halbe Million Menschen am Vorlesetag beteiligt. Ziel ist es, Kinder schon früh für das geschriebene Wort zu begeistern. Nähere Informationen gibt es auf: www.vorlesetag.de

Von Christin Lachman