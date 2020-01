Vorlesewettbewerb: Das ist die Siegerin der Region Ostvorpommern

Wolgast

Proppenvoll war am Sonnabendnachmittag die Buchhandlung Henze in der Wolgaster Innenstadt. Und das aus gutem Grund: Der Regionalausscheid im Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen stand an. Bereits zum 61. Mal findet in diesem Jahr der Vorlesewettbewerb für Schüler der 6. Klassen statt. Für die Region Ostvorpommern gingen Mädchen und Jungen aus den Schulen in Anklam, Wolgast, Neuenkirchen, Lubmin, Ahlbeck, Zinnowitz, Karlshagen und Ducherow an den Start. Ückeritz und Gützkow hatten sich entschuldigt.

Für Wettbewerbsvielfalt war also gesorgt, denn die Vorleser waren die Besten ihrer Schulen und hatten sich beim Ausscheid im Dezember durchgesetzt. Der Vorlesewettbewerb erfreut sich großer Beliebtheit, was die erfahrene Buchhändlerin Ute Henze als gutes Zeichen wertet. „Das Angebot an Kinderliteratur ist so vielfältig und interessant, dass man wirklich jedes Kind für Bücher begeistern kann“, sagte sie und freute sich, dass im dicht gedrängt sitzenden Publikum nicht nur die Eltern der besten Vorleser Platz genommen hatten, sondern auch Freunde und interessierte Wolgaster.

Henze verwies darauf, dass sich über 7000 Schulen an diesem bundesweiten Schülerwettbewerb beteiligen, der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels initiiert wurde und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht.

Bücher zum Lachen und Nachdenken

Beim Regionalausscheid in Wolgast lasen die Mädchen und Jungen zuerst aus einem von ihnen selbst ausgewählten Buch. So wurden die Zuhörer verzaubert von spannenden und lustigen Geschichten. Josephine Grundig von der Europa-Schule Ahlbeck fesselte das Publikum mit einer spannenden Szene aus „Die Suche nach dem Wunschzauber“, Emma Nicolaus von der Schule am Bodden Neuenkirchen brachte mit „Doktor Proktors Zeitbadewanne“ alle zum Lachen, Leandro Becker von der Lindenschule Ducherow las über das nicht so einfache Leben eines 13-Jährigen und Julie Stephan von der Wolgaster Heberleinschule berührte die Zuhörer mit der Geschichte „Penelop und der funkenrote Zauber“.

Kinderbuchklassiker bringt die Entscheidung

Im zweiten Teil des nachmittäglichen Ausscheides gab es dann für die Kandidaten einen unbekannten Text. Vorgelesen wurde aus dem Kinderbuch-Klassiker „Der kleine Nick“. Es ist ein Buch voller Humor aus kindlicher Sicht, denn der kleine Nick hat eine Menge Flausen im Kopf und Freunde, mit denen er gern Streiche ausheckt. Das Buch ist bereits über 50 Jahre alt, gehört aber unbedingt in jedes Kinderbuchregal und bringt auch heute noch die Mädchen und Jungen zum Lachen.

Constanze Kühn aus Anklam vertritt die Region Ostvorpommern nun beim Landesausscheid. Quelle: Tilo Wallrodt

Beim Vorlesen überzeugte dann Constanze Kühn von der Anklamer Friedrich-Schiller-Schule die Jury und das Publikum. Zuvor hatte sie mit ihrer Leseprobe aus „ Alea Aquarius“ von Tanya Stewner alle Zuhörer ihre Begeisterung für das Lesen spüren lassen. Die Jury mit der früheren Deutschlehrerin Renate Hildebrandt, dem Autoren Kurt Scharf und der Vorjahressiegerin des Vorlesewettbewerbs Celina Schindel war sich einig, dass Constanze unsere Region beim Landesausscheid in Schwerin im Mai würdig vertreten wird. Dafür drücken ihr alle anderen Teilnehmer und das Publikum in der Wolgaster Buchhandlung Henze fest die Daumen.

