Vorlesung per Video? So plant die Uni Greifswald das neue Semester

Semesterstart, das bedeutet sonst Gedränge und ein fröhliches „Hallo“ in den Hörsälen, eine voll besetzte Mensa und Grüppchen von Studierenden im Stadtbild. In diesem Jahr wird alles anders. Zwar startet die Vorlesungszeit offiziell am 20. April, der Lehrbetrieb soll auf Anweisung des Landes aber zunächst ausschließlich in digital gestützten Formaten stattfinden, keine Präsenzveranstaltungen, keine Mensa, keine Lerngruppen.

Dennoch blickt man an der Universität optimistisch auf die kommende Woche. „Die allermeisten Fächer haben ein digitales Lehrangebot auf die Beine stellen können“, so der Prorektor Steffen Fleßa. „Lediglich für besonders praxis- oder technikbezogene Veranstaltungen, wie zum Beispiel Laborarbeit in Gruppen oder Exkursionen ins Gelände, gibt es keinen Ersatz.“

Das digitale Angebot umfasse in den meisten Fällen Aufzeichnungen der Vorlesungen, multimediale Video-Konferenzen in denen die Studierenden auch Fragen stellen können oder Übungen mit späterer ausführlicher Demonstration des Lösungsweges.

Der Prorektor der Universität Greifswald, Steffen Fleßa. Quelle: Kilian Dorner

Eigene Software-Lösungen auf dem Uni-Server

Um solche Datenmengen überhaupt verarbeiten zu können, hat das Rechenzentrum der Universität in den vergangenen Wochen Schwerstarbeit geleistet. „Wir haben uns aus Datenschutzgründen gegen das bekannte Konferenz-Portal Zoom entschieden. Wir hätten keine Kontrolle über die Server und die Daten“, beschreibt Pressesprecher Jan Meßerschmidt. „Deshalb setzen wir lieber auf eine Lösung aus dem Rechenzentrum. Hier wissen wir, dass die Daten zum Beispiel von Meetings auch wirklich wieder gelöscht werden.“

Das Rechenzentrum hat eigene Formate entwickelt, vom Angebot für Kleingruppen über „Jitsi“ bis zur sogenannte BigBlueButton-Instanz, in der bis zu 100 Teilnehmer interaktiv miteinander kommunizieren können. Unterrichtsmaterialien wie Grafiken oder Whiteboards können mit in die Vorlesungsformate eingebunden werden.

Studenten haben noch viele Fragen

„Ich habe Lust drauf und bin auf das Angebot gespannt“, beschreibt Sophie Loebjinski. Sie studiert Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft im vierten Semester. „Allerdings stelle ich mir die Kommunikation in Seminaren schwierig vor. Man sieht ja sonst zum Beispiel, ob jemand etwas sagen möchte, hat Augenkontakt.“

Wie das Semester letztendlich laufen wird, weiß sie nicht, vieles sei unsicher. „Es gibt regelmäßig Emails von der Uni mit aktuellen Informationen“, berichtet die 21-Jährige. „Manche Dozenten haben aber auch geschrieben, dass sie alles versuchen, aber um Nachsicht bitten, weil Sie wenig Erfahrung haben.“ Ungeklärt sei aber beispielsweise die Frage, wie mit Gruppenprüfungen umgegangen werde, oder wie beispielsweise eine persönliche Präsentation einer Arbeit bewertet wird.

Hausarbeit statt schriftlicher Prüfung?

„Für mündliche Prüfungen gibt es durchaus Lösungen. Man kann zum Beispiel in zwei benachbarten Räumen sitzen und das Gespräch per Videochat führen“, so Steffen Fleßa. Schwieriger sei die Situation bei den schriftlichen oder Gruppenprüfungen. „Hier warten wir noch auf eine Anweisung des Landes, wie es weitergeht.“ Wenn solche Prüfungen noch längere Zeit untersagt blieben, habe man aber einen Plan B in der Tasche, denkbar seien etwa mündliche Prüfungen als Ersatz. Zum Zeitpunkt der Abiprüfungen, nach jetzigem Stand im Mai, könnten schriftliche Prüfungen aber vielleicht wieder möglich sein, schätzt Fleßa ein.

Studenten, die sich durch das online-Angebot nicht richtig vorbereitet fühlen, können bis zu drei Tage vor der Prüfung von dieser zurücktreten. Toleranz- oder Sonderregeln gelten für dieses Semester nicht. „Wir können nicht einfach sagen, wir verschieben alle Prüfungen mal ins Wintersemester, das würden wir von den Kapazitäten her gar nicht bewältigen können“, so Fleßa. „Die meisten Studenten sind aber denke ich froh, wenn sie ohne Verzögerung weiterstudieren können. Ärgerlich ist es vor allem für die Studierenden, die Ende März ihre letzte Prüfung gehabt hätten. Die hätten jetzt bereits fertig sein können.“

Kritik: Mittel für digitale Lehre fehlen

Für Fleßa ist die momentane Lage auch Anlass aufzuzeigen, dass das Land in Sachen „digitale Lehre“ nicht die in seinen Augen notwendige Unterstützung für die Universitäten und Hochschulen liefert. „Wir reden seit vielen Jahren immer wieder darüber, wie wichtig das digitale Angebot ist“, sagt er. „Andere Bundesländer bilden eigene millionenschwere Fonds um Forschung und Lehre in diesem Bereich voranzubringen, MV begnügt sich mit ein paar Modellprojekten und der Aussage, die Universitäten sollen ihre Rücklagen dafür nutzen.“

Von Anne Ziebarth