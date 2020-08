Vorpommern: Auslastung von Firmen geht wegen Corona zurück

Loitz

Die Corona-Krise und wie sie bislang gemeistert wurde, war das bestimmende Thema des zweiten Treffens von Unternehmern der Region Vorpommern mit Vertretern der Politik. Auf einer dreistündigen Schiffstour auf der Peene Richtung Demmin gab es regen Gedankenaustausch.

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes und seit Jahrzehnten in der Baubranche aktiv, gehört zu jenen, bei denen durchgearbeitet wurde. Aber jetzt, nach fünf Monaten, mache sich auch in seiner Branche deutlich bemerkbar, dass Firmen und Investoren Projekte aus finanziellen Gründen zurückstellen. „Diese riesige Auslastung auf lange Zeit im Voraus ist weniger geworden. Auf Ausschreibungen bewerben sich jetzt wieder deutlich mehr Firmen als vor der Corona-Krise“, erklärte er.

Anzeige

Zaunbau statt Eventgastronomie

Monatelang schließen musste dagegen Mathias Schilling von der Insel Rügen. Der Unternehmer ist in der Rinderhaltung und der Fischerei ebenso zu Hause wie in der Eventgastronomie. „Ob sich die Ausfälle kompensieren lassen, werden wir erst am Jahresende sehen. Ich habe die freie Zeit zwar zum Zaunbau genutzt, aber lieber wären mir die Gäste gewesen“, gibt er unumwunden zu.

Weitere OZ+ Artikel

Einig war man sich an Bord – mit dabei waren Unternehmer aus Greifswald, von den Inseln Usedom und Rügen sowie aus Anklam, der Loitzer Ecke, Stralsund und aus dem Raum Pasewalk –, dass die Politik richtig reagiert hat und finanzielle Unterstützung unkompliziert gewährt wurde. Auch die Arbeit des Kreises und der Kommunen, besonders die Kommunikation zu den Corona-Maßnahmen, sei gut gewesen. Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack und Finanzdezernent Dietger Wille (beide CDU), freuten sich über die Anerkennung.

Kaum Corona-Fälle in den Unternehmen

Froh zeigten sich die Unternehmer, dass es in Vorpommern nur wenige oder gar keine Corona-Erkrankungen gab. „Wir hatten zwei Fälle, aber beide Mitarbeiter sind wieder fit“, erklärte Greifswalds Stadtwerke-Chef Thomas Prauße. Medigreif-Chef Dietmar Enderlein, der in Greifswald und auf Usedom im medizinischen und pflegerischen Bereich aktiv ist, hatte bislang noch keinen Corona-Fall unter den Mitarbeitern. „Das zeigt, wie verantwortungsbewusst alle arbeiten“, sagt er.

Elternabend für Ausbildungsplatzsuchende

Denn Personalausfall kann sich niemand leisten. „Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen und viele Stellen sind noch nicht besetzt. Wir brauchen aber dringend den Berufsnachwuchs“, sagt Jürgens. Aus diesem Grund bietet der Arbeitskreis Schule des Unternehmerverbandes kurzfristig am 27. August um 17 Uhr in der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald einen Elternabend zum Thema Ausbildungsplatzsuche an, zu dem auch die Suchenden selbst eingeladen sind. „Angesichts der Tatsache, dass Berufsmessen wegen Corona nicht durchgeführt werden können, ist das eine gute Idee“, so der Landrat.

Von Cornelia Meerkatz