Greifswald

Wenig Wirtschaft, viel Förderung: In Vorpommern bemühen sich seit Jahren mehrere, mit öffentlichem Geld gestützte Wirtschafts-Fördergesellschaften darum, mehr Unternehmen für den zuweilen recht strukturschwachen Raum zu begeistern.

Allerdings gibt es Streit darum, wer die beste Arbeit abliefert und wer in Zukunft überhaupt weiter für den Standort werben wird, den die Wirtschafts-Fördergesellschaft WFG in Greifswald etwas PR-taumelig als „ Deutschlands Sonnendeck“ vermarktet.

Anzeige

Die WFG ist so etwas wie der Platzhirsch unter den verschiedenen Wirtschaftsförderern. Sie wird getragen von den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald, den Hansestädten Greifswald und Stralsund sowie der Sparkasse Vorpommern. Aber sie ist eben, anders als es Landräte und Oberbürgermeister manchmal gern hätten, kein Teil ihrer Verwaltungsapparate.

Weitere OZ+ Artikel

Nebenher existiert in Pasewalk mit einem Fokus auf die besonders wirtschaftsschwache Uecker-Randow-Region die Förder- und Entwicklungsgesellschaft FEG. Ulrich Vetter, der Geschäftsführer dieser Einheit, ist als früherer Sprecher des ehemaligen Wirtschaftsministers Otto Ebnet ( SPD) in der Szene kein Unbekannter.

Ein Vorposten gegen Dahlemann

Zu allem Überfluss unterhält auch die Wirtschaftsförderung der Landesregierung „Invest in MV“ am Greifswalder Marktplatz eine Zweigstelle. Und obwohl nur selten ein Mitarbeiter zu sehen ist, hält Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) dort im Sommer gern Hof. Dann kommen die Macher der Region zu sommerlichen Empfängen zusammen. Einige vermuten nach dem ersten oder zweiten Glas Sekt, dass dieses Büro durchaus als so etwas wie der Vorposten eines CDU-Ministeriums gegen Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann von der SPD verstanden werden könne. Dahlemann geriert sich gern als eine Art vorpommerscher Ministerpräsident. Dieser Anspruch eint ihn und Glawe. Interne Wirtschaftsförderer im Landratsamt von Vorpommern-Rügen und der Stadtverwaltung Stralsund vollenden das Potpourri.

Kommentar: Geld ist bei Kitas und Theatern bessern angelegt

Nun steht das Kuddelmuddel nach Jahren der Koexistenz erstmals ernsthaft zur Diskussion, zumindest die Doppelstruktur der zwei kommunal organisierten Wirtschafts-Fördergesellschaften WFG und FEG. In den beteiligten Kreistagen und Bürgerschaften hatte es immer wieder mal kleine rhetorische Buschbrände gegen die unübersichtlichen Strukturen und Zuständigkeiten gegeben. Nun soll aber Sparkassen-Chef Ulrich Wolff am Ende die Nase voll gehabt haben. Sein Haus finanziert mit 250 000 Euro pro Jahr fast die Hälfte des Jahresetats der WFG. Und Banker wie Wolff mögen ergebnisorientierte Strukturen.

Lesen Sie auch: Nach Insolvenzantrag: So soll die Gießerei in Torgelow aus der Krise geführt werden

Gutachten sagt aus, was jeder weiß

Deshalb soll Wolff, so heißt es, bereits im vergangenen Jahr die Unternehmensberatung Agiplan dafür gewonnen haben, in der bisherigen Struktur der Wirtschaftsförderung Vorpommerns nach Schwachstellen zu suchen und zu sagen, wie es besser laufen könnte. Die Experten kamen schon in einer ersten Fassung im November vergangenen Jahres zu dem Schluss, dass das Nebenher von WFG und FEG keine optimalen Voraussetzungen bietet, um erfolgreich zu sein. Als positives Beispiel für eine funktionierende Wirtschaftsförderung führen die Gutachter indes den Kreis Mecklenburgische Seenplatte an.

Weitere Ergebnisse sollen Oberbürgermeistern, Landräten, einigen Kommunalpolitikern und den Geschäftsführern der Wirtschaftsförderungen am Mittwoch in Greifswald vorgestellt werden. Um das Treffen wird vor Ort ein Geheimnis gemacht. Reden möchte auf Nachfrage zunächst niemand darüber. Warum?

„Effizientere Strukturen, weniger Doppelzuständigkeiten“

Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth ( SPD) ruft dann doch zurück und sagt: „Es sollen alle Beteiligten am gleichen Tag informiert werden.“ Was wird verkündet? „Keine Entscheidungen“, sagt Kerth. Es werde lediglich über den Arbeitsstand berichtet. Was der zum Ziel haben dürfte, verrät eine Sprecherin der Sparkasse dafür aber in ihrer Einladung für ein entsprechendes Pressegespräch am Mittwochabend: „Um die Strukturen effizienter zu gestalten und bestehende Doppelzuständigkeiten abzubauen, haben die großen Anteilseigner der Gesellschaften eine Untersuchung der Wirtschaftsförderung in Vorpommern beauftragt.“

Der Landrat von Vorpommern-Greifswald und designierte CDU-Landesvorsitzende Michael Sack hatte sich zwischenzeitlich von seinem Kreistag bei dem Versuch auf die Finger klopfen lassen müssen, über einen Nachtragshaushalt flugs fünf Stellen für die Wirtschaftsförderung direkt in seiner Verwaltung einzurichten, womit die bisherige Struktur völlig ad absurdum geführt worden wäre. Er wolle damit Unternehmen helfen, schneller aus der Corona-Krise zu kommen, lautete die Begründung. Grünen-Fraktionschefin Ulrike Berger riet ihm, doch zunächst das Gutachten abzuwarten.

Von Benjamin Fischer