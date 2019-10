Vorpommern: Gaffern die rote Karte zeigen

Greifswald

Gaffer behindern Polizei, Feuerwehr und Notarzt bei Unfall-Einsätzen oder Bränden. Immer öfter müssen Einsatzkräfte Schaulustige vom Fotografieren abhalten. Die Polizei und Kunststudenten des Caspar-David-Friedrich-Instituts in Greifswald haben nun das Gaffen, Rasen und Drängeln zum Thema des Präventionskalenders für 2020 gemacht. Bereits zum 12. Mal will die Polizei mit einem Kalender die Auseinandersetzung mit drängenden Themen wie Medienkonsum oder Drogen befördern, wie Mario Tschirn, Präventionsberater der Polizei in Greifswald sagte.

Die Bilder sind oft provokant. Da ist beispielsweise ein junger Mann zu sehen, der den Sensenmann um ein Foto mit Leichen am Unfallort bittet. Auf einem anderen Bild ist ein Schaltknüppel zu sehen, daneben der Spruch: „Mit Vollgas in den Tod“. Der Kalender, der in einer Auflage von 1000 Stück erschienen ist, wird an Schulen, Berufsschulen und öffentlichen Einrichtungen verteilt. Einige der prägnantesten Motive wurden zudem auf Großplakate gedruckt. Projektpartner sind neben der Polizei und den Kunststudenten der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung.

Von Martina Rathke