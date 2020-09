Vorpommern-Greifswald

Im nächsten Jahr müssen die alten Papier-Führerscheine, die es bis 1999 gab, umgetauscht werden. Auch die alte DDR-Fahrerlaubnis ist ab 2022 nicht mehr gültig. Betroffen vom Umtausch sind etwa 60 000 Menschen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die OZ hat auf der Suche nach den ältesten Fleppen die Leser aufgerufen, Kopien ihrer alten Dokumente zu schicken. Dabei kam auch so manche Episode ans Licht.

Der heute 85-jährige Michael Hübner, in Jüterbog geboren, hat in Buna ( Schkopau/ Merseburg) eine Lehre zum Dreher absolviert und im Abschlussjahr auch die Fahrerlaubnis Klasse 1 erworben. Das war am 13. September 1952, wie das alte Dokument beweist. Später erweiterte er auf Klasse II und V. Ein erster Umtausch erfolgte 1986 und dann noch einmal im August 2000. „Bis heute bin ich 68 Jahre unfallfrei gefahren, hatte meines Wissens auch nie einen Eintrag in Flensburg“, schreibt uns Michael Hübner und verrät: „Zugegeben, ich bin auch immer gern schnell gefahren, habe es aber immer mit einem Bußgeld unter 30 ‚Piepen‘ bewenden lassen können.“ Noch heute fährt Michael Hübner ein Auto – einen kleinen Smart.

Die Fahrerlaubnis von Michael Hübner Quelle: privat

Monika Reichel, geborene Horn, besitzt ihren Führerschein seit Mai 1963. „Ich war damals 18 Jahre alt und hatte die Möglichkeit, im Rahmen der GST-Ausbildung ( Gesellschaft für Sport und Technik) an der EOS Greifswald (heute Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium) meine Motorrad-Fahrerlaubnis zu machen“, schreibt sie. Das Foto zeigt sie bei Fahrstunden auf dem Schulhof des Gymnasiums auf einer RT. Später habe sie den Pkw-Führerschein erworben.

„Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto, fahre jetzt noch große Strecken, etwa von Lubmin nach Köln mit einem sportlichen Auto mit 220 PS“, berichtet die 75-Jährige und schickte uns ihre noch vorhandenen Dokumente. Die allererste Fahrerlaubnis besitze sie leider nicht mehr. „Ich glaube, ich musste sie 1979 eintauschen gegen die neue Fahrerlaubnis. Der Berechtigungsschein von 1979 hat zum Glück keine Stempel“, so Reichel.

Führerschein Monika Reichel Quelle: privat

Auch Manfred Mißling fühlte sich vom Aufruf in der OZ angesprochen und sandte uns ein Dokument. Die Berechtigung zum Fahren eines Fahrzeugs habe er 1962 bei der NVA erworben. „Seither fahre ich unfallfrei“, schreibt unser Leser. Die Daten im Ausweis sind alle noch wunderbar zu lesen, kein bisschen vergilbt. Für den damals jungen Mann war die bestandene Prüfung sicherlich wie ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk, denn ausgestellt wurde die Fahrerlaubnis am 21. Dezember 1962.

Die Fahrerlaubnis von Manfred Mißling. Quelle: privat

Von Petra Hase