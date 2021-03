Vorpommern-Greifswald: Ärger über mangelnden Impfstoff groß

Zinnowitz/Greifswald

Die Kritik am Corona-Krisenmanagement reißt nicht ab. Diesmal geht es um die Vergabe der Impftermine, für die das Land zuständig ist. „Das Verfahren ist völlig unzeitgemäß, ineffizient und einfach nur schlecht durchdacht“, moniert Andrea Fischbein aus Zinnowitz. Sie versucht seit Tagen vergeblich einen Termin für ihre Mutter, Geburtsjahr 1933, Pflegefall, Hochrisikopatientin und in der Häuslichkeit lebend, zu bekommen. Bereits am 3. Februar hatte die betagte Dame per Brief vom Land MV die Einladung zur Impfung erhalten.

„Seitdem rufe ich täglich die Hotline an. Ich durchlaufe geduldig die mindestens immer 15-minütige Telefonwarteschlange“, so Fischbein. Das Ergebnis sei immer gleich: „Mir wird mitgeteilt, dass für das Impfzentrum Greifswald kein Impfstoff verfügbar ist und keine Termine vergeben werden können“, erzählt die Steuerberaterin aus dem Ostseebad.

Impfzentren geben Zeitfenster frei

Ihre Idee: Impfwillige sollten sich über die Hotline registrieren lassen und dann nach Reihenfolge der Registrierung und Impfpriorität vom Gesundheitsamt per E-Mail, SMS oder Telefonanruf einen Impftermin erhalten. In MV wird nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes verfahren: Derzeit werden die über 80-Jährigen mit Hauptwohnsitz in MV in alphabetischer Reihenfolge für die Impftermine angeschrieben. Über die Impfzentren der Landkreise und kreisfreien Städte werden je nach Impfstoffverfügbarkeit dem Callcenter Terminfenster freigegeben, die verbucht werden können. Dazu braucht es aber Impfstoff, an dem es in einem Landkreis mit immer noch hohen Infektionszahlen mangelt.

Warten aufs Impfen Im Landkreis leben laut Statistischem Landesamt knapp 20 000 Menschen, die über 80 Jahre alt sind und demnach die Priorität 1 zum Impfen besitzen. Des Weiteren leben etwa 22 670 Menschen im Alter zwischen 70 und 79 (Priorität 2) im Landkreis sowie rund 39 600 Menschen zwischen 60 und 69 Jahren (Priorität 3). Bislang erfolgten in Vorpommern-Greifswald rund 14 000 Impfungen. Neben den über 80-Jährigen wurden auch Mitarbeiter von Alten- und Pflegeeinrichtungen bzw. Angehörige geimpft. Bei den über 80-Jährigen sind die Impfungen jetzt beim Buchstaben „K“ angelangt.

Freie Termine in Stralsund angeboten

Für Wolfgang Jager (82) aus Greifswald unbefriedigend: Fast zwei Wochen ist es her, dass er und seine Frau die Einladung zur Impfung erhielten. Seitdem bemühte er sich um einen Termin, am Mittwochnachmittag endlich mit Erfolg. Zuvor mangelte es an den Vakzinen. Ein Greifswalder Problem? Immerhin bekam Jager gleich mehrere Impfzeiten in Stralsund angeboten. „Ich hätte also auswählen können. Aber nach Stralsund möchten wir nicht extra fahren“, sagt er und versteht die Welt kaum noch. Schließlich sei die Stadt am Sund kein Hochrisikogebiet: „Warum gibt es dort offenbar mehr Impfstoff als bei uns“, fragt er.

Kritik am System äußert auch die 81-jährige Ursula Krämer. Am 26. Februar habe sie, genau wie ihr 86-jähriger Mann, die schriftliche Benachrichtigung zur Impfung erhalten. Prompt rief sie die Hotline an, um einen Impftermin zu vereinbaren und erhielt ebenfalls die Mitteilung, dass es keine Impfdosen gebe. „Wir sollten immer mal wieder anrufen. Es käme ja wieder Impfstoff. Das erschien mir wie Russisches Roulette – irgendwann haben wir einen Treffer“, sagt sie. Also gab die Greifswalderin nicht auf, versuchte es mehrfach. Schließlich mit Erfolg: „Der erste Impftermin für uns beide ist nun der 8. März, der zweite Ostermontag“, berichtet sie und steht jetzt vor dem Problem der Fahrt: „Ich hatte gedacht, dass wir am Uniklinikum geimpft werden können, da wir ja in der Nähe wohnen. Stattdessen müssen wir zum Impfzentrum in die Brandteichstraße. Da bleibt wohl nur ein Taxi“, ärgert sie sich.

Kreis hat jetzt sieben Impfaußenstellen

Dr. Timm Laslo, Impfmanager des Landkreises, weist die Kritik an der Terminvergabe von sich. Innerhalb sehr kurzer Zeit seien in Vorpommern-Greifswald mit den beiden Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sowie den mobilen Impfteams gut funktionierende Strukturen geschaffen worden. „Doch die Einflussmöglichkeiten des Landkreises sind beschränkt. Die Leistungsfähigkeit vorhandener Impfstrukturen ist durch den gegenwärtigen Impfstoffmangel eingeschränkt“, sagt er.

Demnach könnten derzeit pro Monat rund 38 000 Impfungen in den beiden Zentren und mit den mobilen Impfteams vorgenommen werden. Die Kapazität erhöhe sich monatlich auf rund 48 000 Impfungen, sofern die Impf-Außenstellen in Wolgast, Koserow, Loitz, Anklam, Strasburg, Penkun und Ueckermünde an den Start gingen. Der Grund, dass sie ihren Betrieb noch nicht aufnehmen konnten, sei nur der in begrenzter Menge verfügbare Impfstoff, so Laslo.

Bislang rund 17 000 Impfdosen

Bislang sieht die Haben-Seite daher eher mager aus: Seit Impfbeginn am 27. Dezember habe der Kreis lediglich 2000 Vakzine von Moderna und weitere 12 585 von Biontech/Pfizer erhalten, wovon 3030 an die Kliniken gingen. Daneben seien im Landkreis 2600 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca eingetroffen, die mit Stand 26. Februar noch nicht verimpft wurden, informierte Laslo am vergangenen Freitag den Kreisausschuss.

Ministeriumssprecher Gunnar Bauer verweist darauf, dass die Impfstoffmengen für MV in Abhängigkeit der Lieferungen an die Bundesrepublik Deutschland stünden. „Sobald neuer Impfstoff angekommen ist, wird dieser nach Bevölkerungsschlüssel an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt“, sagt er. So erwarte das Land bis Ende März von Biontech noch mal knapp 100 000 Impfdosen, von Moderna an die 22 000 und Astrazeneca rund 50 000. Laut Bauer entscheide der Landkreis selbst „über die Aufteilung der Impfstoffe zwischen mobilen Teams und Impfzentren sowie die Terminfreigabe“.

Mangelnde Impfdosen und Bevölkerungsschlüssel hin oder her: In Gebieten mit hohen Infektionszahlen sollte verstärkt geimpft werden, forderte der Unternehmerverband Vorpommern bereits mehrfach. Auch der Ruf nach den Hausärzten, die Impfungen vornehmen könnten, wird immer lauter. „Es ist Ziel, dass zukünftig auch in der Fläche durch die niedergelassenen Ärzte Impfungen durchgeführt werden“, sagt Gunnar Bauer.

Von Henrik Nitzsche und Petra Hase