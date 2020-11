Greifswald

Die AfD Vorpommerns setzt im Rennen um Direktmandate für die kommende Landtagswahl auf einen Machtkampf mit der SPD. Der AfD- Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nikolaus Kramer, tritt nicht in seiner Heimatstadt Greifswald an, sondern im Wahlkreis 35, der Ueckermünde und Torgelow umfasst.

Nicht unerheblich ist dabei die Wahl der politischen Gegner. Im Wahlkreis 35 ist dies Patrick Dahlemann von der SPD, 2016 hatte der in einem knappen Ergebnis vor AfD-Mann Stephan Reuken gewonnen. „Wir wollen Dahlemann das Direktmandat abnehmen“, so Nikolaus Kramer. „Er ist ein starker Gegner, hat mit dem Vorpommern-Fonds viele Wahlgeschenke machen können. Die Delegierten haben entschieden, dass ich gegen ihn antrete.“ Mit den sogenannten Direktmandaten können sich Kandidaten mit der relativen Mehrheit der Erststimmen in einem Wahlkreis einen Sitz im Landtag sichern.

Verkehrsminister und Landrat haben sich bereits in Stellung gebracht

Im Wahlkreis Greifswald, der als Wahlkreis 1 vom Land geführt wird, würde es Kramer mit noch dickeren Brocken zu tun bekommen. Hier stehen bereits Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) und Landrat Michael Sack (CDU) in Position, beide gelten als aussichtsreiche Kandidaten um das umkämpfte Direktmandat.

Eine Auseinandersetzung, bei der Kramer vermutlich den kürzeren ziehen würde. „Es gilt für uns, eine rot-rot-grüne Landesregierung zu verhindern“, so Kramer. „ Sack ist ein starker Gegner. Wenn wir uns als konservative Parteien in Greifswald gegenseitig pulverisieren, bringt das nichts.“ Eine Absprache hinsichtlich einer späteren Kooperation mit der CDU habe es aber nicht gegeben, betonte er. Also kein „Schonen“ der CDU? „Auch unser Direktkandidat für Greifswald, Jörg Valentin, ist ein starker Kandidat“, meint Kramer.

Kandidaten von Grünen und FDP stehen noch aus

Während die CDU und die SPD ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl bereits gekürt haben, muss man bei den anderen Parteien noch auf die Wahl warten – die Versammlungseinschränkungen durch die Corona-Pandemie sind Schuld. „Wir haben erst unsere Landesliste gewählt“, erklärt Christoph Oberst, Geschäftsführer der Grünen in Vorpommern-Greifswald. „Unsere Direktkandidaten nominieren wir voraussichtlich im Frühjahr, wenn eine Präsenzmitgliederversammlung wieder möglich ist.“

Auch die FDP hat noch nicht über ihre Direktkandidaten entschieden, bei den Linken stehen bislang Detlef Rabethge für den Wahlkreis 35, Klaus Mohrholz-Wensauer für den Wahlkreis 36 ( Penkun-Löcknitz), Dirk Bruhn im Wahlkreis 13 (Demmin) und Jeannine Rösler als Direktkandidatin für den Wahlkreis 29 fest. Die Wahlen für die Wahlkreise 30 ( Usedom, Wolgast) und 1 ( Greifswald) stehen pandemiebedingt noch aus.

