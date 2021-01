Vorpommern-Greifswald

Nur noch in Ausnahmefällen können Eltern mit einem Nachweis für ihren Nachwuchs jetzt in der Kindertagesstätte, in der Tagespflegestelle, im Hort und in der Schule eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Nachdem der Landkreis laut Inzidenzwert als Hochrisikogebiet eingestuft wurde, hat Vorpommern-Greifswald mit dem Erlass einer Allgemeinverfügung die Betreuung in Kitas und Schulen neu geregelt, die ab Montag, dem 25. Januar 2021 in Kraft tritt. Die Eltern müssen nun jedoch keine Angst haben, Montagfrüh ohne eine Betreuung für ihr Kind dazustehen. Um den Erziehungsberechtigten die notwendige Zeit einzuräumen, die Betreuung ihrer Kinder unter anderem mit dem Arbeitgeber abzustimmen, greift die Allgemeinverfügung nach einer Übergangszeit erst ab Mittwoch, dem 27. Januar 2021.

Abschlussklassen weiter im Präsenzunterricht

Nach den neuen Bestimmungen lernen Schüler weiterhin im Distanzunterricht. Der Schulbesuch für Abschlussjahrgänge wird weiterhin realisiert. Dazu zählen die Abschlussklassen der Jahrgangsstufe 10 der Mittleren Reife an Regionalen Schulen, Gesamtschulen und Überregionalen Förderzentren (ÜFZ), der Jahrgangsstufe 12 an den Gymnasien und Gesamtschulen, der Jahrgangsstufe 13 an Abendgymnasien, der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie alle Abschlussklassen an beruflichen Schulen, für die im laufenden Schuljahr eine Abschlussprüfung vorgesehen ist.

Alle anderen Klassenstufen sollen im Distanzunterricht lernen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann für die erste bis sechste Klasse eine Notfallbetreuung in Anspruch genommen werden. Für den Nachweis des Bedarfes einer Notfallbetreuung für die Schul- und Kita-Kinder hat der Landkreis entsprechende Formulare herausgegeben, die bereits in der letzten Woche durch die Träger verteilt wurden oder auf der Homepage des Landkreises www.corona.kreis-vg.de abgerufen werden können.

Betreuung auch für beeinträchtigte Schüler weiter gesichert

Die Betreuung von Schülern mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen soll jedoch weiter auch unabhängig vom Alter des Kindes und der Beschäftigungssituation der Erziehungsberechtigten gewährleistet werden. Sichergestellt wird in Einzelfällen auch die Betreuung von Kindern in stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder für Kinder von Alleinerziehenden und für Härtefälle, wie beispielsweise einer Kindeswohlgefährdung.

Zu den berücksichtigten Berufsgruppen gehören neben den Beschäftigten des medizinischen Gesundheits- und Pflegebereiches und der Lebensmittelversorgung auch Angestellte der staatlichen Verwaltung und Justiz, sowie aus Schulen, der Kinder-und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Krisen- und Konfliktberatung, der öffentlichen Daseinsvorsorge und aus dem Medienbereich. Als relevant werden hier beispielsweise auch die Beratungsstellen des Frauen- und Kinderschutzes und die Schwangerschaftskonfliktberatung aufgeführt.

Von Wenke Büssow-Krämer