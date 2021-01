Vorpommern-Greifswald

Lockdown, Schlechtwetterzeit, Ebbe beim Tourismus: Das Job-Barometer in Vorpommern-Greifswald trägt deutliche Spuren der aktuellen Situation. Im Landkreis waren im Januar 11498 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 1114 mehr als im Vormonat. Damit stieg die Arbeitslosenquote von 8,9 auf 9,9 Prozent an.

„Der Arbeitsmarkt ist durch die Corona-Pandemie weiterhin stark belastet“, erklärt Andreas Wegner, Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. Zwar bewege sich der Anstieg von Dezember zum Januar im saisonal üblichen Bereich. Aber mit Blick auf den Vorjahresmonat werden die Auswirkungen des Lockdowns sichtbar. „Im Vergleich zum Januar 2020 sind 721 mehr Menschen arbeitslos gemeldet“, so Wegner. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 9,3 Prozent. Im Landes- und Bundesvergleich jedoch stehe Vorpommern-Greifswald trotzdem immer noch gut da.

Andreas Wegner, Leiter der Agentur für Arbeit Greifswald Quelle: Agentur für Arbeit

Kurzarbeit für 10644 Beschäftigte

Ein wichtiger Grund dafür: „Der massive Einsatz von Kurzarbeit“, sagt Wegner. Im Januar meldeten noch einmal 301 Unternehmen Kurzarbeit für ihre Beschäftigten an. Damit gingen seit November vorigen Jahres 1072 neue oder erneute Anzeigen bei der Agentur für Arbeit Greifswald ein. „Diese Unternehmen sicherten sich damit die Möglichkeit, Kurzarbeit für 10644 Beschäftigte zu erhalten“, erklärt Wegner. Dazu kommen nach Einschätzung des Arbeitsmarktexperten rund 400 Betriebe im Landkreis, die die Agentur bereits über einen längeren Zeitraum mit Kurzarbeitergeld unterstützt. Längst nicht für jeden Mitarbeiter werde die Regelung voll ausgeschöpft. „Im Juli war beispielsweise nur 38 Prozent der Arbeitszeit betroffen.“

1355 freie Ausbildungsplätze im Kreis

Angesichts der in einer Woche beginnenden Winterferien ermuntert Andreas Wegner alle künftigen Schulabgänger, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen und Bewerbungen zu schreiben – sofern sie es noch nicht getan haben. Auch wenn es wegen der Pandemie Unsicherheiten gäbe, sei die Ausbildungsbereitschaft der Firmen sehr hoch. Aktuell seien 1355 Stellen gemeldet, doch es gebe nur 756 Bewerber. „In unserer Region werden Jahr für Jahr rund 150 verschiedene Berufe ausgebildet“, sagt Wegner. Darunter seien auch solche, die relativ unbekannt seien. So stünde Mädchen und Jungen hier auch eine Zukunft als Anästhesietechnischer Assistent, Präzisionswerkzeugmechaniker oder Personaldienstleistungskaufmann/-frau offen.

Die Berufsberater seien gute Lotsen im Dickicht der Möglichkeiten. Sie können im Beratungsgespräch mit den Jugendlichen die zu ihren Stärken passenden Berufe finden und unterstützen. Die Beratung erfolge per Telefon. Unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 4 5555 00 oder online www.arbeitsagentur.de/eservice können auch Termine für Videotelefonie vereinbart werden. „Auch Mütter und Väter können sich an uns wenden, wenn sie sich unsicher sind, wie sie ihr Kind bei der Ausbildungs-und Studienwahl unterstützen können“, so Wegner.

Von Petra Hase