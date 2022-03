Vorpommern-Greifswald: Bereits 140 Versammlungen in diesem Jahr

Wolgast

Am Dienstag findet in Wolgast wieder am Kai ab 18 Uhr eine Kundgebung mit anschließender Demonstration gegen die Coronamaßnahmen sowie weitere aktuelle Themen statt. Auch tags darauf, am Mittwoch, wird es 18 Uhr an gleicher Stelle eine Kundgebung mit anschließender Demonstration gegen die Coronamaßnahmen und aktuelle Themen geben. Mit dabei bei der Mittwoch-Veranstaltung wird auch der Sänger Taylor sein, der als Stimme des Widerstands gilt. Beide Veranstaltungen am Dienstag und Mittwoch wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises angemeldet.

Ein angebotenes Kooperationsgespräch im Vorfeld der Veranstaltungen mit dem Landkreis, der Polizei und der Stadt Wolgast am vergangenen Freitag wurde nur von den Organisatoren der Mittwochsdemo wahrgenommen. Dietger Wille, 1. Beigeordneter und 2. Stellvertreter des Landrats, bedauerte die Nicht-Teilnahme der Organisatoren der Dienstagsdemo. „Wir erläutern bei diesen Gesprächen, warum eine Veranstaltung nur unter bestimmten Auflagen stattfinden kann. So sind Verkehrseinschränkungen zu erörtern. Und Beschlüsse des Landes im Zusammenhang mit Corona wie die Maskenpflicht sind für uns als Behörde bindend. Wie wir Maßnahmen persönlich sehen, ist völlig unerheblich“, erklärt Wille.

Versammlungsfreiheit sehr hohes Gut

Die Versammlungsfreiheit laut Artikel 8 des Grundgesetzes sei ein sehr hohes Gut. Wie verantwortungsbewusst mit dieser Freiheit umgegangen werde, zeige sich in der Tatsache, dass im Landkreis Vorpommern-Greifswald im vergangenen Jahr insgesamt 488 Versammlungen stattgefunden haben – 190 davon waren mit Coronabezug, 52 waren Aufzüge und 224 wurden als Mahnwachen durchgeführt. In diesem Jahr gab es bereits im Landkreis in den ersten beiden Monaten insgesamt 140 Versammlungen, die meisten davon mit Corona-Bezug.

Allerdings: Dietger Wille machte deutlich, dass ein Missbrauch des Versammlungsrechts, wie etwa in Anklam passiert, durch den Kreis nicht geduldet werde. „Dann sprechen wir auch Verbote aus“, erklärte er.

Von Cornelia Meerkatz