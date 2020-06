Vorpommern-Greifswald: Bienenwagen in Kräpelin nach Brand zerstört

Kräpelin

Bei einem Feuer in Kräpelin wurden am Mittwochnachmittag zwei Bienenwagen komplett zerstört. Der Ort befindet sich zwischen Wusterhusen und Brünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Wie Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Anfrage informierte, wurde auch eine Garage auf dem Hof eines privaten Grundstücks vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zum Einsatz seien zunächst etwa 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Lubmin, Kemnitz und Wusterhusen gelangt.

Später unterstützten auch die Wehren aus Freest und Lodmannshagen die Löscharbeiten. Bewohner des Grundstücks blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Zur Höhe des Sachschadens und der Ursache des Brandes gibt es noch keine genaue Kenntnis. Die Polizei ermittelt.

Laut OZ-Informationen sollen die Flammen von den Bienenwagen auf die Garage übergeschlagen sein. Nur durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte sei ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus bzw. auf einen angrenzenden Bungalow verhindert worden. Ein schwarze Rauchsäule war kilometerweit am Himmel zu sehen.

