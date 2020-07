Vorpommern-Greifswald: Breitbandausbau kommt schleppend voran

Vorpommern-Greifswald

Der kleine Ladekreis auf dem Bildschirm rotiert, der Download zieht sich, wenn nicht gar das System zusammenbricht. Off statt On. Rainer Müsebeck vom Tüv Nord Schulungszentrum in Bandelin kann ein Lied davon singen. In der kleinen Gemeinde unweit von Gützkow liegen die Datenübertragungsgeschwindigkeiten häufig bei unter einem Mbit pro Sekunde.

„Das ist nicht nur für meine Mitarbeiter in der Verwaltung ein Problem, sondern auch für unsere Schulungsteilnehmer“, sagt der Standortleiter. In der Fahrschulausbildung etwa sei es notwendig, sich die Fahrschul-App herunterzuladen.

„Aber entweder geht das extrem langsam oder es gibt gar keine Verbindung“, so Müsebeck. Deshalb könne er es kaum erwarten, dass endlich die schnelle Glasfaser ans Netz geht. Gebuddelt wird in Bandelin immerhin emsig. Allein in diesem Projektgebiet agieren derzeit 37 Arbeiter des polnischen Unternehmens Global Sub-tel von früh bis in die Abendstunden.

Mancherorts gute Aussichten

Was nicht bedeutet, dass jetzt alles ganz schnell geht. Vom Verlegen der Leerrohre für die Glasfaserkabel und dem Bau der Hausanschlüsse bis zum endgültigen Freischalten des Netzes kann noch viel Zeit verstreichen.

Während die Bewohner Bandelins und umliegender Orte gute Aussichten haben, noch in diesem Jahr über das Turbo-Internet mit 50 Mbit/s und mehr zu verfügen, müssen sich andere Dörfer im Landkreis Vorpommern-Greifswald laut neuester Aussage der Kreisverwaltung voraussichtlich bis 2024 in Geduld üben. Und damit noch einmal länger als beim Start des Breitbandausbaus 2019 angekündigt.

Vier Projektgebiete in der Bauphase

„Aktuell befinden sich vier der 18 Projektgebiete des Landkreises in der Bauphase“, informiert Petra Niederberger, Sachgebietsleiterin für den Breitbandausbau im Kreis. Los ging es im April 2019 in Wusterhusen. Die Gemeinde gehört ebenso wie Brünzow, Katzow, Kröslin, Lubmin und Rubenow zum Projektgebiet VG22-13.

Hierfür erhielt das Unternehmen ATL Antennentechnik Lubmin den Bauauftrag. Laut Niederberger geht das Cluster 5, das neben Wusterhusen die Orte Latzow, Nonnendorf, Pritzwald, Konnerow, Stilow und Stevelin beinhaltet, im August in Betrieb. „Gegenwärtig sind einige Testkunden freigeschaltet“, sagt sie.

Theoretisch folgen müssten dann die Projektgebiete VG22-12 (darunter Bandelin, Gützkow, Gribow) und VG22-14 (mit Züssow, Karlsburg, Lassan, Wrangelsburg und anderen Orten), weil dort im Juni 2019, also nur wenig später, der Bau startete. Den Auftrag hierfür erhielt die Landwerke MV Breitband GmbH. Laut Vertrag ist es Ziel, dass diese Gebiete spätestens Ende 2020 mit der schnellen Glasfaser versorgt sind.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie kam es zeitweilig zum Baustopp und damit zu Verzögerungen. „Konkrete Termine zum Versorgungsstart lassen sich daher noch nicht final konkretisieren“, sagt eine Unternehmenssprecherin auf OZ-Anfrage. Nur so viel: Am Montag werde in Lassan das erste Mal Glasfaser in die verlegten Leerrohre eingeblasen.

Tatkräftiger Einsatz polnischer Arbeiter

Die Landwerke seien froh, den Breitbandausbau „durch den tatkräftigen Einsatz der polnischen Arbeiter“ erfolgreich vorantreiben zu können. Zumal sie auch andere Erfahrungen sammelten: Ende 2019 kündigte das Unternehmen einem beauftragten Tiefbauer „wegen Schlechtleistung“. Aktuell seien 45 polnische Arbeiter in beiden Gebieten tätig, 500 der etwa 6200 Hausanschlüsse geschafft.

Mitte voriger Woche begannen die Bauarbeiten in der Ortschaft Gützkow Meierei. Sie gehört zum Subcluster Gützkow, ebenso wie Neuendorf und Breechen. „Parallel dazu starten die innerörtlichen Erschließungen in den Ortslagen Gribow, Glödenhof, Owstin, Pentin, Lüssow, Pätschow und Vitense“, kündigt die Sprecherin an. Im Projektgebiet VG22-14 in der Gemeinde Klein Bünzow sei der Tiefbau am 2. Juni gestartet. Aktuell laufen auch Arbeiten in Ramitzow, Salchow, Klitschendorf und Groß Bünzow sowie Steinfurth. Geplante Fertigstellung: September.

Noch keine Entscheidung über unterversorgte Adressen

Steinfurth in der Gemeinde Karlsburg geriet 2019 bundesweit in die Schlagzeilen, weil laut Ausbauplänen die Friedhofskapelle ans Glasfasernetz angeschlossen werden sollte, die Bewohner des 170-Seelen-Ortes jedoch leer ausgehen sollten. Laut Markterkundungsverfahren galt das Dorf als versorgt, was aber nicht der Fall ist.

Und noch immer gibt es vom Landkreis keine klare Aussage dazu, ob alle Haushalte einen Anschluss erhalten. Nur so viel: Alle unterversorgten Adressen – auch andernorts – seien aufgearbeitet worden. Die beauftragten Telekommunikationsunternehmen berechnen den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln. Erst wenn alle Zahlen vorliegen, werde es eine Entscheidung geben.

Derweil treten auch andere Projektgebiete in die Bauphase ein. Nachdem es im Januar für die Stadt Wolgast (VG28-05) grünes Licht gab, folgte im Juni laut Kreisverwaltung das Amt Löcknitz/ Penkun. „Baustart für die Projektgebiete VG23-23 und VG26-06 ist Juli 2020“, so Niederberger. Das betrifft zum einen Usedom Stadt, Dargen, Kamminke, Zirchow, Murchin, zum anderen die Stadt Anklam, Heringsdorf, Zinnowitz, Trassenheide, Zempin.

Auch Greifswald jetzt ein Projektgebiet

Weitere Projektgebiete befinden sich in der Phase der Genehmigungsplanung, eines noch in der Ausschreibung: Dabei handelt es sich um Greifswald. Zwar ist die Datenübertragungsrate hier vergleichsweise gut, doch Ortsteile bzw. Schulen und Krankeneinrichtungen gelten als unterversorgt.

Ursprünglich sollte die Digitalisierung im Landkreis jetzt nahezu auf den letzten Metern sein. Schon 2015 bejubelte die Verwaltungsspitze, mit Millionen Fördermitteln endlich starten zu können. Aber es vergingen weitere vier Jahre bis zum ersten Spatenstich. 357 Millionen Euro stellen Bund und Land zur Verfügung. Der Kreis selbst beteiligt sich mit rund 45 Millionen Euro.

