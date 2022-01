Vorpommern

2019 veröffentlichten Elke Schanz und Michael Schirren alle in Mecklenburg-Vorpommern bis 2019 gefundenen Bovidenfiguren (Rinderfiguren). Es waren immerhin 42 Exemplare, das war eine Verdopplung gegenüber dem Bestand von 2006. Die Figuren wurden vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zum Denkmal des Monats Dezember gekürt, und zwar diejenigen aus Vorpommern und Ost-Mecklenburg.

Zahl der Funde nimmt zu

Im Erläuterungstext von Schanz und Schirren heißt es, dass figürliche Plastik in den ur- und frühgeschichtlichen Kulturen des nördlichen Mitteleuropa eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Zu diesen Ausnahmen von der Regel gehörten seit einiger Zeit die erwähnten kleinen Bovidenfigvuren aus Bronze, wobei ihre Grundform eher an „kurzbeinige Dackel als an Rinder“ erinnere. „Gelegentlich sind noch Schwänze und Ohren aus Bronzedraht appliziert; eine jüngst entdeckte Figur aus Papendorf hatte sogar Hörner aus Silberdraht. Die Anzahl der Figuren scheint in den letzten Jahren so überproportional zuzunehmen, dass man fast an ein biologisches Phänomen denken könnte“.

Meist handelt es sich um Stiere

Innerhalb von nur zwei Jahren wurden bis November letzten Jahres 19 Einzelfunde durch ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger gemeldet. „Damit ist die Zahl der kleinen Stiere aus Buntmetall auf nun insgesamt 61 Exemplare angestiegen.“ Zu den Fundstellen gehören Schwennenz, Brietzig, und Papendorf, alle im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gefunden. Innerhalb nur eines Jahres wurden dort drei Stierfiguren von Martin Mieckley entdeckt.

Wahrscheinlich stammten die kleinen Stiere aus der römischen Kaiserzeit (in der Archäologie 1 bis 375 nach Christus), was die letzten Funde zwischen 2019 und 2021 bei der systematischen Begehung von bislang kaum beachteten Siedlungsstellen der römischen Kaiserzeit zeigen würden. Zwischen Mecklenburger Seenplatte und Randowbruch habe man besonders viele Funde gemacht. „Vieles deutet auf ein regional begrenztes oder regional eingrenzbares Kulturphänomen hin“. Möglicherweise hänge das mit einem Kult zusammen.

Von Eckhard Oberdörfer