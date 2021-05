Vorpommern-Greifswald: Chaos um Selbsttests in Kitas

Greifswald

Eltern von Kitakindern in Vorpommern-Greifswald sind sauer und irritiert. Seit Montag müssen sie zum Abgeben des Nachwuchses in der Kindertagesstätte zwei negative Schnelltests für diese Woche vorlegen, die ein Elternteil zu Hause oder in einem Testzentrum durchgeführt hat. Diese neue Regelung hat die Schweriner Landesregierung für all jene Landkreise ersonnen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz am 12. Mai über 100 lag.

Verwirrung um die richtige Inzidenz

Doch warum? In Vorpommern-Greifswald wies das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) die Inzidenz an diesem Tag mit 98 aus. Beim Kreisdiakonischen Werk, einem großen Kitaträger im Landkreis, steht das Telefon am Montag nicht still.

Problem: Entscheidend für die Selbsttestpflicht in Kitas sind nicht die Zahlen des Lagus, sondern die des Robert-Koch-Instituts (RKI), heißt es aus der Landesregierung. Dort lag die Inzidenz am vergangenen Mittwoch noch knapp über 100.

Zahlen des RKI sind verbindlich

Seit Beginn der Coronapandemie weichen die Zahlen von RKI und Lagus täglich leicht ab. Normalerweise gelten für alle Landesgesetze die Angaben des Lagus. Derzeit allerdings nicht, weil das Bundesinfektionsschutz in Kraft ist. Auf der Internetseite unseres Landkreises und auf der der Stadt Greifswald wurde im Zusammenhang mit Kitas und Schulen trotzdem auf die Seite des Lagus verwiesen, weswegen Hunderte Eltern im Kreis dachten, dass die dort verlinkten Angaben die aktuelle Datengrundlage sind. Stimmt allerdings nicht. Nur die Zahlen des RKI sind verbindlich.

Im Falle der Kitas in Vorpommern-Greifswald bedeutet das: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz des RKI am Stichtag über 100 lag, müssen Eltern an zwei Werktagen einen Nachweis über einen durchgeführten negativen Selbsttest abliefern. Die Regel besagt, dass die beiden Tests nicht an aufeinanderfolgenden Werktagen durchgeführt werden dürfen.

Hoffnung auf Wegfall der Testpflicht ab kommende Woche

Aller Voraussicht nach müssen die beiden Tests aber zunächst nur diese Woche abgeliefert werden. Denn die Coronalandesverordnung regelt weiter: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz ab dem 17. Mai an fünf Tagen nacheinander unter 100 liegt, tritt eine neue Landesregelung in Kraft, in dieser entfällt die Testpflicht für Eltern. Am Sonntag betrug die Inzidenz 74,7 (Stand 15 Uhr).

Kita-Chefin: „Regelung hat keinen Mehrwert.“

Britta Heinrich, Geschäftsführerin des Kreisdiakonischen Werkes, sieht die Testpflicht sehr kritisch: „Diese Regelung hat absolut keinen Mehrwert. Für unsere Erzieher ist es ein enormer bürokratischer Aufwand. Für die Eltern tut es mir sehr leid.“ Die Kitas sollen nicht nur die Selbsterklärungen der Eltern einsammeln und kontrollieren. Sie müssen sich auch den Impfpass von vollständig geimpften Elternteilen vorlegen lassen und überprüfen, ob das Datum der zweiten Impfung älter als zwei Wochen ist. Bei Kindern, die abwechselnd bei Mutter und Vater leben, soll die Kita überprüfen, bei welchem Elternteil der Nachwuchs gerade untergebracht ist und ob auch das korrekte Elternteil den Selbsttest durchgeführt hat. „Das ist ein sehr großer Eingriff in die Privatsphäre der Eltern. Ich verstehe Eltern, die ihren Impfpass keinem Erzieher vorlegen möchten“, sagt Heinrich. Ein weiteres Thema brennt den Eltern auf den Nägeln: Wer bezahlt den Test? „Ich hatte Anrufe von Müttern, die im Homeoffice arbeiten und deswegen keinen kostenlosen Test vom Arbeitgeber haben. Doch der Weg zum Testzentrum für einen kostenlosen Test ist auch mit Aufwand verbunden“, erklärt Heinrich.

Von Katharina Degrassi