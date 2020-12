Vorpommern-Greifswald: Der Kollege hat Corona - Wann muss ich in Quarantäne?

Greifswald

Immer noch gibt es viel Verunsicherung in der Bevölkerung hinsichtlich verschiedener Corona-Verordnungen. Was ist zu tun, wenn ein Kollege an Corona erkrankt ist? Was ist während einer Quarantäne zu beachten? Und wer gilt als Kontaktperson? Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die wichtigsten Regeln aus der Verordnung des Landkreises zusammengefasst.

Was muss ich tun, wenn ich positiv getestet werde?

Infizierte müssen sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben und dort bis zum Ende der Erkrankung bleiben. Quarantäne heißt: keinen Besuch empfangen und auch niemanden besuchen. Die Wohnung, beziehungsweise das eigene Grundstück, dürfen nicht verlassen werden. Die Absonderung dauert mindestens zehn Tage und wird durch das Gesundheitsamt beendet. Bis zum Ende der Absonderung ist zweimal täglich (morgens und abends) die Körpertemperatur zu messen und zu dokumentieren. Bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands sofort den Hausarzt oder Bereitschaftsdienst (Rufnummer 116 117) oder in schlimmeren Fällen auch den Rettungsdienst anrufen!

Ich habe vor dem Test Kontakt zu Kollegen und Freunden gehabt. Was tun?

Sobald das Testergebnis bekannt ist, muss eine Liste über die Kontaktpersonen erstellt werden. Das gilt sowohl für Kontakte im privaten Umfeld als auch auf der Arbeitsstelle. Zu benennen sind alle Personen, mit denen die infizierte Person im Zeitraum von 48 Stunden vor Auftritt der Symptome bis zum Zeitpunkt der häuslichen Absonderung Kontakt hatte. Sollten keine Symptome vorliegen, so gilt der Zeitraum ab 48 Stunden vor Abnahme des Abstrichs. Wichtig: Name und wenn möglich Kontaktdaten notieren. Die Kontaktpersonenliste ist unverzüglich dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald per E-Mail an hygiene@kreis-vg.de zu übermitteln. Wem das nicht möglich ist: Bürgertelefon anrufen: 03834/ 8760-2300

Welche Menschen muss man über seine Isolation informieren?

Die Infizierten selbst müssen möglichst schnell die Kontaktpersonen der Kategorie I von der Liste anrufen und sie darauf aufmerksam machen, dass sie sich ebenfalls in Quarantäne zu begeben haben. Für sie gilt dann ebenfalls: Nicht das Haus verlassen, nach Möglichkeit zeitlich und räumliche Trennung von den anderen Haushaltsmitgliedern einhalten. Quarantäneabkürzung ist durch einen negativen Coronatest ab Tag 10 möglich.

Wer ist überhaupt eine Kontaktperson?

Als Kontaktpersonen eines gelten zunächst mal alle Personen zu denen der Infizierte in den vergangenen 48 Stunden vor dem Abstrich bzw. dem Auftreten der ersten Symptome Kontakt bestand. Auch die Zeit, nach der sich ein Infizierter bei einem anderen Infizierten (soweit bekannt) angesteckt hat, gilt. Unterschieden wird in Kontaktpersonen der Kategorie I und II. Als Kontaktperson der Kategorie I gilt, wer sich im Nahfeld der infizierten Person aufgehalten hat, mit einem Abstand von weniger als 1,50 Meter. Achtung: Als Kontaktperson der Kategorie I gilt auch, wer sich gemeinsam mit der infizierten Person über 30 Minuten unter der Voraussetzung der schlechten Belüftung in einem Raum aufgehalten hat. Ist der Kollege Corona-positiv getestet worden und es wurde nicht regelmäßig gelüftet, müssen alle Kollegen in Quarantäne!

Und was kann mir passieren, wenn ich mich nicht an die Anordnungen halte?

Der Landrat Michael Sack ( CDU) weist in der Begründung seiner Anordnung unmissverständlich darauf hin, dass bei einer weiteren unkontrollierten Ausbreitung des Corona-Virus die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems droht. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit Einzelner wäre somit ebenso gefährdet wie die öffentliche Gesundheit im Ganzen. Davon abgesehen, werden empfindliche Strafen für eine Missachtung der Regeln fällig. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird ein Zwangsgeld in Höhe von 2.000 Euro angedroht.

Von Anne Ziebarth