Vorpommern-Greifswald: Erneut Streit um Kita-Personalschlüssel 

Die Qualität der Betreuung in Kindertagesstätten des Landkreises bleibt Thema in Vorpommern-Greifswald. Die SPD scheiterte am Montagabend mit ihrem Antrag, der Kreistag möge sich für einen Bürgerentscheid zum Personalschlüssels in Kitas aussprechen, sorgte aber immerhin wiederholt für eine langanhaltende Diskussion zum Thema.

Der Hintergrund: Seit Monaten versucht der Greifswalder SPD-Mann Erik von Malottki mit seinen Fraktionskollegen, einen besseren Personalschlüssel in den Einrichtungen auf den Weg zu bringen. Doch alle Versuche mit verschiedenen Anträgen scheiterten bislang. Laut seiner Argumentation verfügt der Landkreis über den landesweit niedrigsten Personalschlüssel in Krippe und Kindergarten. „Das geht auch aus dem gerade veröffentlichen Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung hervor“, sagte er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Das sei schlecht für die Betreuung und Bildung der Kinder.

Eine Verbesserung würde zugleich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Erzieher bedeuten, da im Personalschlüssel des Landkreises nur 26 Urlaubstage und zehn Krankheitstage vorgesehen sind. Das habe zur Konsequenz, dass die gesetzliche Fachkraft-Kind-Relation nicht immer eingehalten werden kann. Denn die Realität sehe hinsichtlich der Krankheitstage anders aus. Eine Erhöhung des Personalschlüssels würde für den Landkreis Kosten von ca. 1,5 Millionen Euro auslösen.

2000 Unterschriften bereits

Die SPD hat nun eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren initiiert. „Nach nur zwei Wochen sind bereits 2000 Unterschriften zusammengekommen“, so Erik von Malottki am Dienstag. Notwendig sind jedoch 4000, damit sich Landrat Michael Sack ( CDU) gezwungen sieht, dieses Bürgerbegehren auch durchzuführen. Mit einem Kreistagsbeschluss wollte die SPD das Verfahren jetzt forcieren, musste aber einsehen, dass es dafür keine Mehrheiten gibt.

Kreissozialdezernentin Karina Kaiser monierte indes, dass die SPD mit ihrem Antrag suggeriere, dass es keine ausreichende Betreuung in den Kitas gebe. Dabei sei der Schlüssel bereits in der Vergangenheit von 1:18 auf 1:15 gesenkt worden, was einer Qualitätsverbesserung entspreche. Zudem habe das Land mehr Mittel für die pädagogische Arbeit und für die Fachkraft-Kind-Relation zur Verfügung gestellt, nannte sie beispielhaft.

Der Vorwurf, Vorpommern-Greifswald habe den schlechtesten Personalschlüssel im Land, stimme nicht. „ Ludwigslust-Parchim, Rostock und Schwerin haben den gleichen Schlüssel“, sagte Kaiser und betonte: „Für uns steht an erster Stelle die Fachkraftsicherung.“ Der SPD-Antrag würde in der Folge einen massiven Anstieg von Fachkräften bedeuten. Woher die kommen sollen – unklar.

Thema an sich unstrittig

Dabei ist unter den Kommunalpolitikern ziemlich unstrittig, dass ein besserer Personalschlüssel wünschenswert ist. Der Haken daran: die Kosten. Für den noch immer hoch verschuldeten Landkreis sind 1,5 Millionen Euro kein Pappenstiel. „Dass wir keinen guten Personalschlüssel haben, kann man auch mal zugeben. Jeder, der mit Kindern arbeitet, weiß, dass wir daran arbeiten müssen“, sagte etwa Birgit Socher (Linke).

Auch Stefan Weigler, Fraktionsvorsitzender der Kompetenz für Vorpommern, spricht sich für einen besseren Personalschlüssel aus: „Vielleicht brauchen wir individuelle Lösungen. Der Jugendhilfeausschuss sollte ein vernünftiges Konzept erarbeiten.“

Falko Haack ( CDU) warf der SPD hingegen vor, über das eigentliche Thema nicht zu reden. Denn in der Sache gehe es ja nicht um einen besseren Personalschlüssel, der auch Krankheit und Urlaub abbilde, sondern um eine bessere Fachkraft-Kind-Relation (Betreuungsschlüssel). „Das aber ist Ländersache“, so Haack. Mit anderen Worten – das habe die von der SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geführte Landesregierung in der Hand gehabt. Am Ende zog von Malottki den nicht mehrheitsfähigen Antrag zurück, das Thema soll nun erneut im Jugendhilfeausschuss beraten werden.

