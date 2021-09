Karlsburg

Keine Ahnung, wie oft ich in meinem Redakteursleben bereits Gast eines symbolischen Spatenstichs für einen Neubau war. Auf alle Fälle häufig. Der Vorgang selbst ist banal: Der künftige Hausbesitzer nimmt einen Spaten und sticht mit ihm ein bisschen Erde aus.

Ein witziges Bauritual, zu dem mehr oder weniger viele (prominente) Gäste eingeladen werden. Kameras klicken, Sekt und Häppchen machen die Runde. Im Normalfall steht der erste Bagger bei Fuß oder rollt demnächst an. Nicht so in Karlsburg!

Lesen Sie auch Klinikum Karlsburg erhält für elf Millionen Euro Notaufnahmestation

Dort wurde am Mittwoch zwar der Spatenstich für eine Notaufnahmestation gefeiert. Allerdings entpuppte sich das Szenario auf konkrete Nachfrage als Witz: Der erste Bagger rollt hier frühestens 2022. Denn es gibt noch nicht mal eine Planung, geschweige denn ein Planungsbüro oder gar Baugenehmigung.

Das große Tamtam – gezielter Auftritt von Unionskandidaten kurz vor den Bundes- und Landtagswahlen. Motto: Seht her, wir wuppen ’was!

Der Klinikchef, selbst Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, wollte da wohl Freunden kurz vor dem 26. September einen Gefallen tun. Die Wahlen treiben wundersame Blüten. Seriös geht anders, meine Herren!

Von Petra Hase