Vorpommern-Greifswald: Gartenliebhaber auf Tour durchs Pflanzenparadies 

Vorpommern-Greifswald

Penibel abgestochene Rasenkanten und farblich exakt kombinierte Blumeninseln sucht der Gast bei Wolfram Otto vergeblich. Auf dem Grundstück des passionierten Pflanzenliebhabers in Kühlenhagen haben auch Wildkräuter eine Chance. Der Charme des Gartens erschließt sich erst auf den zweiten Blick, beim Gang durch das labyrinthartige grüne Reich mit kleinen Wällen aus Holz, liebevoll angelegten Steinmauern und seltenen Bäumen. Scheinbar jedes Gewächs, ob im Topf oder in der Erde, umrankt eine Geschichte. „Ich habe mich immer schon für Pflanzen interessiert“, verrät der 51-Jährige. Kein Wunder. Das Faible wurde ihm wohl in die Wiege gelegt, sein Vater war Diplombiologe. Und so studierte der Sohn ebenfalls Biologie, dazu Sport – und wurde Lehrer.

150 verschiedene Exoten

Pfirsich und Feigen, Agaven und Judasbäume, seltene Weinrebsorten und Kakteen: Wer am Wochenende als Besucher die Aktion „Offene Gärten“ nutzte, um sich bei Familie Otto umzuschauen, kam reichlich ins Staunen. Wohin der Blick hier auch wandert: Es gibt für unsere Breiten Ungewöhnliches zu entdecken. Allein das Gewächshaus mit einer Fülle an Sukkulenten – neben Agaven viele weitere exotische Pflanzen – fasziniert. Otto schätzt, rund 150 verschiedene Arten zu besitzen. „Meist sind es Raritäten, darunter auch Küchenkräuter“, kommentiert er wie nebenbei. Protzen ist nicht sein Ding. Auch nicht, wenn es um seine zweite Leidenschaft geht: die Naturfotografie, die höchste Professionalität erkennen lässt.

Andreas Milz (links) aus Waren fachsimpelt mit Wolfram Otto über das, was Pflanzen brauchen. Quelle: Petra Hase

Blüten bestaunen, ist ein Genuss

In aller Regel zieht der gebürtige Dessauer seine Pflanzen selbst, lässt sich von weither Saatgut schicken oder bringt sie von Reisen mit. Nicht ohne vorher genau zu eruieren, woher es kommt, welche klimatischen Verhältnisse es braucht. „Nicht immer klappt alles“, räumt der sportliche Mann mit einem Lachen ein. Von Verbissenheit keine Spur. Den Dingen zuzuschauen, Blüten zu bestaunen, wie etwa im Spätsommer die der Albizia, des Schlafbaums, sei ein Genuss: „Gärtnern ist ein bisschen wie Meditation. Wenn ich hier friemel, fühle ich mich wohl. Fernsehen habe ich wohl schon vor 20 Jahren nahezu abgewählt“, sagt der Familienvater, der in der Schulleitung der Greifswalder Martinschule arbeitet.

Extra aus Waren/Müritz angereist

Seine Familie nimmt seine Passion gelassen. Mehr noch. Ehefrau Gerit packt im Garten mit seinen schätzungsweise 2000 Pflanzen an, so gut sie kann. Und selbst die Kinder Melvin (15) und Fenella (14) sind bereits mit dem Pflanzenliebhabevirus infiziert. „Von Kindesbeinen an zeigen sie Interesse“, freut sich Mutter Gerit. An den Tagen der offenen Gärten betreuen sie den kleinen Pflanzenbasar und geleiten die Besucher zu ihrem Vater in verschiedene Ecken des etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstücks. So wie Andreas Milz, der extra aus Waren anreiste. „Ich bin wohl schon das vierte Mal hier“, erzählt der 39-Jährige, der sich ebenfalls für exotische Gewächse interessiert. „Der Garten hier gefällt mir sehr gut“, sagt er und freut sich, eine von Wolfram Otto selbst gezogene Agave Attemata sowie einige weitere Pflanzen mit auf die Heimreise nehmen zu können.

Währenddessen plaudert Wolframs Mutter Martha Otto schon wieder mit anderen Gästen über Purpurglöckchen und Bartfaden, Rittersporn und Pfingstrosen: Ihr Metier nebenan sind die Staudenpflanzen! Mit ihren 76 Jahren hat sie das blühende Paradies noch voll im Griff. Gärtnern ist eben Balsam für die Seele.

Marlies Wucknitz (rechts) sitzt mit ihrer Schwester Marion Gatzen unter einer Trauerweide, die das große Gartengrundstück in Klein Zastrow prägt. Es ist einer ihrer Lieblingsplätze. Quelle: Petra Hase

Alter Baumbestand und Neuanpflanzungen

Das empfindet auch Marlies Wucknitz, die in Klein Zastrow erstmalig die Gartenpforte zu ihrem 5000 Quadratmeter großen Grundstück für Gäste öffnete und Kaffee und Kuchen kredenzte. Seit gut 20 Jahren steckt sie Ideen, Kraft und Zeit in das Areal, das von Buchs, Eiben & Co geprägt ist. Sommers wie winters erfreue sie sich an dem alten Baumbestand und ihren Neuanpflanzungen. „Und nun wollte ich gern mal meine Freude darüber mit anderen teilen“, sagt sie. Während Ehemann Thomas am Gartenzaun die Besucher begrüßte und über Corona-Regeln aufklärte, fachsimpelte Marlies Wucknitz mit anderen Enthusiasten über Pflanzenpflege, Bodenqualität und weitere Themen.

Der Garten der Familie Wucknitz hat einen parkähnlichen Charakter. Das Interesse war groß, schon am frühen Samstagnachmittag waren über 100 Personen eingekehrt. Quelle: Petra Hase

Die nächsten Aktionstage kommen

Auch Erika Ernst aus Helmshagen schaute mit ihrer Freundin Ingrid Kraffzig in Klein Zastrow vorbei: „Die offenen Gärten sind uns immer Inspiration für unsere eigenen Grundstücke“, erzählt Ernst und lobt die liebevolle Gestaltung des Gartens der Familie Wucknitz mit seinen vielen lauschigen Sitzecken. „Es ist wie ein Park“, ergänzt Kraffzig anerkennend. Und beide sind sich einig, wie schön es sei, nach dem langen Lockdown endlich wieder solche Erlebnisse zu haben. Barbara Eisert aus Passow kann sich dem nur anschließen. Öffnen die Gärten, sei sie auf Tour, genieße das Schöne und hole sich Anregungen. „Auch bei den internationalen Gartenschauen“, fügt sie hinzu. Ob groß oder klein – die Vielfalt macht’s. In diesem Jahr beteiligen sich rund 220 Gartenbesitzer in ganz MV an den Aktionstagen. Die nächsten gibt es am ersten Septemberwochenende. Bereits am 14. August laden einige Gärten zur Sommernacht mit Kultur.

Von Petra Hase