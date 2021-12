Greifswald/Anklam

In der vorletzten Woche des Jahres kamen an der Universitätsmedizin Greifswald 13 Kinder zu Welt. Acht Mädchen und fünf Jungen wurden geboren. Im Anklamer Ameos-Klinikum wurden zwischen dem 18. und 24. Dezember sechs Kinder geboren.

Grund zur Freude gab es am 21. Dezember um 8.32 Uhr, als Hannah Elena in Greifwald geboren wurde. Sie brachte 3260 Gramm auf die Waage und war 48 Zentimeter groß. Zu Hause wird sie in Neubrandenburg sein.

Diese Babys wurden in Anklam geboren

Finley Ullrich aus Usedom erblickte am 18. Dezember um 14.26 Uhr das Licht der Welt. Er wog 3780 Gramm und maß 50 Zentimeter.

Seinen ersten Schrei gab Karl Friedrich am 19. Dezember um 5.09 Uhr von sich. Bei seiner Geburt wog er 4100 Gramm und war 56 Zentimeter groß. Er wird in Anklam wohnen.

Am 19. Dezember feiert künftig Frida Alice Kurze ihren Geburtstag. Sie wurde um 13.17 Uhr geboren, wog 2990 Gramm und war 48 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Rankwitz.

Maria Kuttritz aus Lühmannsdorf wurde am 20. Dezember um 8.54 Uhr geboren. Sie wog bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern 4220 Gramm.

Am 21. Dezember um 12.48 Uhr trug sich Theo Ludwig Richter aus Wolgast mit 3770 Gramm und 53 Zentimetern in das Buch der Geburten ein.

Ein Baby zu Weihnachten

Grund zur Freude gab es am Heiligabend in Lassan: Am 24. Dezember erblickte Thea Mathilde Gersdorff um 7.43 Uhr mit 2890 Gramm und 47 Zentimetern das Licht der Welt.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben!

