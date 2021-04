Vorpommern-Greifswald: Gemeinsame Impfaktion für über 60-Jährige geplant

Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat gemeinsam mit dem Ärzteverbund HaffNet Management GmbH eine weitere Impfaktion für Menschen über 60 Jahren mit dem Impfstoff Astrazeneca organisiert.

Ähnlich wie bei der Aktion vom Wochenende in Greifswald und Pasewalk ist auch hier keinerlei Voranmeldung notwendig. Mitzubringen sind lediglich Personalausweis und – wenn vorhanden – der Impfpass sowie der Medikamenten-Plan.

Die Kooperationsveranstaltung hält das Impfangebot an drei Tagen und unterschiedlichen Orten vor, um die Wege für impfwillige Bürgerinnen und Bürger so kurz wie möglich zu gestalten. Das HaffNet arbeitet dabei mit mobilen Impfteams. So erfolgt am kommenden Mittwoch, 14. April, die Impfung in Eggesin im Gemeinschaftszentrum (Bahnhofstraße 7) von 14 Uhr bis 19 Uhr.

Am Sonnabend, 17. April, können sich Menschen im Ueckermünder Greifen-Gymnasium (Apfelallee 2) von 10 bis 16 Uhr impfen lassen.

Am Sonntag, 18. April, wird dieses Impfangebot von 10 bis 16 Uhr in der Stadthalle Torgelow in der Ukranenstraße 5 vorgehalten.

„Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich geimpft werden. Deshalb bieten wir als Kreis und in Kooperation mit dem HaffNet zusätzlich zu den regulären Terminen in den Impfzentren auch Sonderimpfaktionen an“, sagte dazu Landrat Michael Sack.

Von OZ