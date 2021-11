Vorpommern-Greifswald: Hausärzte nehmen Boosterimpfung auch mit Moderna vor

Vorpommern-Greifswald

Es gibt Drittimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, mit dem Impfstoff Moderna. Darauf verwiesen Hausärzte von der Insel Usedom, aus Wolgast und aus Greifswald nach dem OZ-Telefonforum mit Dutzenden Leserfragen zu Corona-Impfungen am Montag in Greifswald. Sie nahmen damit Bezug auf die Aussage des Humanmediziners und Aufklärungsarztes im Impfzentrum Greifswald, Robert Altmann, in den OZ-Lokalausgaben von Greifswald und Wolgast/Usedom, dass der Impfstoff Moderna nicht an Hausärzte ausgeliefert werde und Impfwillige daher einen Termin im Impfzentrum Greifswald vereinbaren müssten.

Hausärzte wie Dr. Jan-Uwe Hahn aus Zinnowitz verweisen darauf, dass Moderna bereits seit Oktober auch durch Hausärzte geordert werden kann. Oftmals übernehmen Apotheken im Umfeld dann die zentrale Bestellung und Auslieferung an die Hausarztpraxen. „Die Kassenärztliche Vereinigung MV hat Anfang Oktober eine entsprechende Mitteilung bekanntgegeben. Für meine Praxis bestelle ich seit Mitte Oktober Moderna“, sagt der Hausarzt. Nach seinen Worten nehmen die Anfragen gerade älterer Patienten zu, die mit Moderna geimpft worden sind.

Auch aus der Hausarztpraxis von Dr. Karin Kirsch in Greifswald kommt vom medizinischen Fachpersonal der Hinweis, dass Boosterimpfungen mit Moderna möglich sind. Wegen der unbeabsichtigten falschen Aussage sei es zu unnötigen Anrufen von verunsicherten Patienten in der Praxis gekommen.

Der Sprecher der Universitätsmedizin Greifswald Christian Arns bestätigt, dass der Hinweis der anrufenden Hausärztinnen und Hausärzte völlig berechtigt ist und bittet um Entschuldigung: „Seit Oktober wird der Impfstoff Moderna auch an Hausarztpraxen geliefert“, erklärt er, verweist aber darauf, dass es durchaus auch noch Hausärzte gibt, die nicht mitbekommen haben, dass der Impfstoff für sie jetzt zu haben ist.

Vor wenigen Tagen hat zudem die Ständige Impfkommission auch ihr Okay für Boosterimpfungen mit Moderna gegeben. So führte der Humanmediziner Robert Altmann am Montag am OZ-Telefon aus, dass bei den Auffrischungsimpfungen empfohlen werde, dass jene Menschen, die vorher zweimal mit Moderna geimpft wurden, auch bei der dritten Impfung Moderna erhalten. Alle, die mit Biontech, Johnson&Johnson oder Astrazeneca geimpft worden sind, sollen bei der Boosterimpfung Biontech erhalten. Nach Aussage des Zinnowitzer Mediziners Hahn halten sich Hausärzte an diese Empfehlung.

Besonders Bewohner der Insel Usedom oder aus kleinen Dörfern vom Festland äußerten am OZ-Telefon gestern Unzufriedenheit darüber, dass sie womöglich wieder ins Impfzentrum nach Greifswald fahren müssen für die Boosterspritze und damit nicht selten Ganztagsfahrten verbunden sind, da der Öffentliche Personennahverkehr gar nicht bis ins letzte Dorf kommt. Zudem sind gerade Hochbetagte zumeist nicht mehr mobil, was die rechtzeitige Auffrischungsimpfung erschweren würde.

Auch Dr. Jan-Uwe Hahn kennt solche Bedenken von Patienten, etwa, wenn sie die erste und zweite Corona-Impfung in einer Außenstelle des Impfzentrums, etwa in Koserow auf Usedom, erhalten hatten. Doch dank der problemlosen Lieferung der Impfstoffe können solche Sorgen genommen werden. „Niemand muss für die Boosterimpfung den ganzen Tag unterwegs sein. Es gibt ja Hausärzte“, sagt er.

„Es ist genügend Impfstoff, lange Wartezeiten sind kein Thema mehr“, heißt es sowohl aus Apotheken in Greifswald, Wolgast und auf Usedom. Von vielen Hausärzten wird allerdings empfohlen, vor einer Boosterimpfung dennoch immer den Hausarzt telefonisch zu konsultieren, um erstens zu erfahren, ob der Arzt des Vertrauens tatsächlich impft und zweitens abzustimmen, wann der günstigste Termin dafür ist. Denn viele Hausärzte nehmen die Impfungen in ihrer Freizeit vor, da während der regulären Praxisöffnungszeiten und der Behandlung der eigentlichen Erkrankungen der Patienten dafür gar keine Zeit ist.

Unterm Strich bleibt das Resümee, dass es wichtig sei, ganz besonders für ältere Menschen, sich die Auffrischungsimpfung geben zu lassen – egal, ob beim Hausarzt oder bei einem öffentlichen Impftermin mit mobilen Teams. Impfstoff jedenfalls, sowohl von Biontech als auch von Moderna, gibt es in ausreichender Menge.

