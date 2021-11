Greifswald

Mittelohrentzündung und Norovirus, SARS-CoV-2 und RS-Virus oder die Klassiker Husten, Rotznäschen und Fieber: Eine Krankheitswelle fegt Kindertagesstätten in Vorpommern-Greifswald leer. In manchen Einrichtungen begrüßen die Erzieher morgens gerade einmal die Hälfte oder nur noch ein Drittel ihrer Schützlinge, wie jüngst in der Kita „Arche Noah“ in Wolgast.

„Erkältungskrankheiten haben massiv zugenommen“, sagt Ariane Morawin von den Hanse-Kindern. Quelle: Petra Hase

„Eine Zunahme von Krankheitsfällen ist auch in unseren Einrichtungen deutlich spürbar“, sagt Ariane Morawin, die kommissarische Leiterin der Hanse-Kinder, auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Der Eigenbetrieb der Hansestadt betreut in elf Greifswalder Kitas und vier Horten fast 2000 Mädchen und Jungen. In der Riemser Kita „Inselkrabben“, die mit rund 60 Betreuungsplätzen zu den kleinen Häusern der Hanse-Kinder gehört, habe vorige Woche auch rund die Hälfte der Lütten gefehlt. „Erkältungskrankheiten haben massiv zugenommen. Aber wir hatten zwischendurch auch schon Magen-Darm-Infekte und die Hand-Mund-Fuß-Krankheit“, konkretisiert sie. Letztere gilt als hochansteckend und ist meldepflichtig. Nicht immer, so Morawin, erfahre die jeweilige Kita-Leitung, um welche Krankheit es sich bei den Knirpsen handele. „Aufgrund der Corona-Pandemie halten sich manche Eltern zunehmend bedeckt, zeigen nicht an, was ihre Kinder haben“, sagt sie.

Von Infektionen erst später erfahren

Intervenieren sei kaum möglich. „Wir hatten schon Fälle, bei denen wir erst im Nachgang von einer Infektion erfuhren. Dabei hätten wir mit dem Wissen darum eigentlich den betroffenen Gruppenbereich isoliert.“ In der Regel, versichert Morawin, „begegnen sich Eltern und unsere Mitarbeiter aber auf Augenhöhe, pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern.“

Das kann Regina Giermann, Leiterin der Kita „Zwergenland“, nur unterstreichen. Mit 153 Kindern eine der großen Einrichtungen der Hanse-Kinder, habe sie zurzeit nicht extrem unter Krankheitsfällen zu leiden. „Wenn aktuell in den Gruppen zwei, drei oder auch mal vier Kinder fehlen, ist das eine für den Herbst übliche Krankheitszahl. Häufig sind es Erkältungen“, erzählt sie. Mal sei der Krippenbereich mehr betroffen, mal der Kindergarten. Bei leichten Erkältungssymptomen dürften die Eltern ihre Lieblinge weiterhin betreuen lassen und nutzten die Möglichkeit auch. Das Hygienekonzept, das für alle Einrichtungen des Betriebes gelte, werde nach wie vor umgesetzt. „Auch die Kinder haben das regelmäßige Händewaschen mit der Schaumseife mittlerweile so verinnerlicht, dass es wirklich eine Freude ist“, sagt Giermann.

In Kita St. Marien alles wieder gut

Während in verschiedenen Kitas auf der Insel Usedom vorige Woche viele Gruppenräume tagelang nahezu leer gefegt waren, konstatiert Katrin Volkening-Schmelter im Evangelischen Kindergarten St. Marien in Greifswald einen „ganz normalen Herbst“. Das Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße zählt 62 Betreuungsplätze. „Vor zwei, drei Wochen hatten wir zwar auch Fälle von Hand-Mund-Fuß-Krankheit und RS-Virus. Damals fehlte etwa die Hälfte der Kinder. Aber mittlerweile sind alle wieder da, es ist alles wieder gut“, freut sich die Kita-Leiterin. Seien Kinder verschnupft, würden Eltern die Ursachen von sich aus abklären. Da gebe es keine Probleme.

Sie hoffe wie andere auch, in der Einrichtung von Corona-Infektionen möglichst verschont zu bleiben. „Denn wenn wir einen Fall haben, müssen wir uns ja jetzt selbst um die Kontaktnachverfolgung kümmern. Das ist sehr aufwendig. Wir fühlen uns da vom Gesundheitsamt schon etwas alleingelassen. Es gibt keinen Ansprechpartner für uns“, sagt Volkening-Schmelter. Bislang sei die Kita weitgehend vom Infektionsgeschehen verschont geblieben: „Wir hatten bislang nur einen Fall im Mai und einen im Oktober“, sagt sie. Um die Ansteckungsgefahren zu minimieren, werde im Haus großen Wert auf Desinfektion gelegt. Handläufe, Türgriffe, Tische, Spielzeug … selbst der Klingelknopf an der Haustür werde nicht vergessen.

Normales Geschehen in der Uni-Kita

Auch Dörte Walter, Leiterin der Uni-Kita in der Sauerbruchstraße, kann augenblicklich kein erhöhtes Krankheitsgeschehen in ihrem Hause feststellen: „Vereinzelt fehlen zwar Kinder in den Gruppen, aber es sind nicht mehr als in vergangenen Jahren“, berichtet sie. Die Einrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität Nordost e.V. weist 108 Plätze in Krippe und Kindergarten auf. An manchen Tagen seien nur um die 80 Mädchen und Jungen gekommen, das sei für den Herbst normal. „Auch vom RS-Virus waren wir nicht so sehr betroffen wie andere Kitas“, urteilt Walter.

In Vorpommern-Greifswald ploppten Anfang Oktober zahlreiche Fälle dieser meldepflichtigen Infektionen auf. Im ganzen Land waren es Hunderte, während im vorigen Jahr kein einziger Fall bekannt wurde. Der Grund ist der Corona-Abstrich, bei dem im Labor automatisch auch auf andere Infektionskrankheiten getestet wird. Dazu zählen neben Influenza (Grippe) das RS-Virus, das insbesondere Neugeborenen gefährlich werden kann.

Infektiöse Kinder bedeuten nicht selten auch kranke Erzieher: „Viele fallen aus, weil ihre Kinder krank sind“, sagt Ariane Morawin von den Hanse-Kindern und verdeutlicht: „Die Anzahl der Krankheitstage unserer Mitarbeiter hat sich vom September zum Oktober verdoppelt. Das ist schon ein drastischer Anstieg“, sagt sie, ohne absolute Zahlen nennen zu wollen. Die Betreuung der Kinder dennoch stets aufrechtzuerhalten, sei deshalb oft eine Herausforderung.

Von Petra Hase